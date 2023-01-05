***AKSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 11:09
***AKSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093797
BIST
11:055.393
En Yüksek
|Değişim
|: -2,36%
|| -130,15
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.377
11:0518,7627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0203
|Açılış
|: 18,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7628
En Düşük
18,7265
11:0519,9477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0557
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0382
En Düşük
19,8711
11:051.113,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -4,18
|Açılış
|: 1.115,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.114,44
BIST En Aktif Hisseler11:04
|DOGUB
|10,97
|27.889.613
|% 9,70
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|DYOBY
|31,80
|118.569.935
|% 8,90
|
|BFREN
|5.675,00
|117.763.781
|% 8,49
|
|KUVVA
|52,00
|376.272
|% 8,33
|
|ULUSE
|202,50
|22.287.406
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|ULUFA
|7,48
|13.335.454
|% -9,88
|
|MARTI
|5,48
|4.175.585
|% -9,87
|
|BARMA
|92,55
|40.392.680
|% -9,62
|
|EREGL
|43,32
|4.577.870.190
|% 0,93
|
|THYAO
|144,90
|3.785.928.961
|% 0,28
|
|ASELS
|63,95
|2.215.845.286
|% -1,84
|
|KRDMD
|19,10
|2.020.978.796
|% -3,49
|
|EKGYO
|9,30
|1.606.939.660
|% -1,27
|
|EKGYO
|9,30
|1.606.939.660
|% -1,27
|
|EREGL
|43,32
|4.577.870.190
|% 0,93
|
|KRDMD
|19,10
|2.020.978.796
|% -3,49
|
|YKBNK
|11,58
|757.497.551
|% -0,52
|
|PETKM
|19,62
|1.144.587.132
|% -1,90
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-6,13
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.558
|7.625
|-1,00
|
|Yarım
|3.660
|3.727
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.864
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,65
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,31
|-0,03
|
|B. Petrol
|78,73
|78,73
|0,89
|
Seans Raporu
11:04
daha fazla
-
11:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, EREGL, GUBRF
-
11:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -83, 99 kaybederek (% -1.72 ) 4, 811
-
11:19
Tabandan işlem gören hisse senetleri : OTTO, ULUSE, MARTI
-
11:19
UZERB, DOGUB, KUVVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:19
KONKA, OZSUB, LIDER değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında