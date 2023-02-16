***AKSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 10:05
***AKSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113755
BIST
11:165.061
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 110,06
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
5.057
11:1618,8553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 19,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
11:1620,2383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0801
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
11:161.117,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,39
|Açılış
|: 1.116,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,10
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler11:16
|OYAKC
|30,14
|182.233.303
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|14.591.509
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|4.925.248
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|3.500.230
|% 9,99
|
|TUPRS
|632,30
|478.680.818
|% 9,98
|
|RAYSG
|14,20
|2.024.633
|% -9,67
|
|MACKO
|60,00
|228.971.073
|% -8,95
|
|COSMO
|85,00
|535.160
|% -7,76
|
|AGESA
|27,10
|30.217.393
|% -7,63
|
|QNBFL
|81,10
|81.100
|% -7,21
|
|THYAO
|143,70
|3.540.611.589
|% 2,72
|
|EREGL
|42,64
|2.718.029.763
|% 3,19
|
|ASELS
|58,30
|1.428.137.434
|% 0,17
|
|SISE
|44,26
|1.418.857.203
|% 3,65
|
|AKBNK
|16,54
|1.182.019.005
|% 2,29
|
|EKGYO
|7,43
|594.710.664
|% 3,19
|
|AKBNK
|16,54
|1.182.019.005
|% 2,29
|
|YKBNK
|9,20
|608.140.347
|% 2,91
|
|EREGL
|42,64
|2.718.029.763
|% 3,19
|
|ALBRK
|3,41
|195.142.843
|% -1,73
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8492
|18,8553
|% 0,04
|
|Euro
|20,2310
|20,2383
|% 0,40
|
|Sterlin
|22,6802
|22,7939
|% 0,32
|
|Frank
|20,3673
|20,4900
|% 0,25
|
|Riyal
|5,0123
|5,0375
|% 0,06
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|4,34
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|3,01
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.590
|7.651
|16,00
|
|Yarım
|3.708
|3.744
|8,00
|
|Çeyrek
|1.854
|1.872
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,73
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,17
|13,19
|0,06
|
|B. Petrol
|86,12
|86,12
|0,74
|
Seans Raporu
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