***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.03.2020 14:05
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Ali Berkman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832061
BIST
17:1288.818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
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|: 90.519
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341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|16,50
|108.714.348
|% 10,00
|
|RYSAS
|5,28
|77.298.992
|% 10,00
|
|NATEN
|12,87
|49.461.206
|% 10,00
|
|ESCOM
|1,76
|1.170.395
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,42
|9.507.825
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|17.958.379
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|482.841
|% -7,14
|
|POLTK
|58,00
|25.056
|% -6,15
|
|ASELS
|23,40
|1.284.540.744
|% 2,45
|
|THYAO
|8,72
|1.217.590.812
|% 5,19
|
|GARAN
|7,57
|1.156.047.981
|% -0,13
|
|AKBNK
|5,58
|373.498.043
|% -2,62
|
|YKBNK
|1,87
|367.970.039
|% -1,58
|
|YKBNK
|1,87
|367.970.039
|% -1,58
|
|GARAN
|7,57
|1.156.047.981
|% -0,13
|
|ODAS
|1,26
|184.717.251
|% -0,79
|
|THYAO
|8,72
|1.217.590.812
|% 5,19
|
|ISFIN
|2,92
|347.990.048
|% -1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5663
|7,6042
|% 0,60
|
|Frank
|6,5545
|6,5940
|% 0,69
|
|Riyal
|1,7142
|1,7228
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.615
|-9,36
|
|Altın Gr.
|334
|335
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,20
|14,26
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|0,01
|
|B. Petrol
|26,47
|26,47
|-0,68
|