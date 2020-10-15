***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.10.2020 16:47
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cengiz Taş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881981
BIST
18:051.180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -8,86
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.175
18:057,9410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0304
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9518
En Düşük
7,9004
18:059,3002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0084
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
18:05485,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,36
|Açılış
|: 485,01
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
486,18
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEOEM
|8,14
|93.657.686
|% 10,00
|
|PENGD
|6,71
|154.071.930
|% 10,00
|
|AVOD
|9,90
|103.975.765
|% 10,00
|
|FMIZP
|129,80
|33.766.858
|% 10,00
|
|KENT
|330,00
|2.880.610
|% 10,00
|
|TKURU
|325,00
|1.287.325
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|546.609
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|386.155
|% -10,00
|
|COSMO
|9,82
|190.636
|% -9,99
|
|YAPRK
|61,30
|463.796
|% -9,99
|
|ECILC
|7,14
|2.112.603.596
|% 3,48
|
|PETKM
|4,69
|2.000.685.908
|% -3,30
|
|ZOREN
|2,98
|1.462.975.320
|% -2,61
|
|EKGYO
|1,95
|1.347.607.241
|% 2,63
|
|KRDMD
|3,68
|952.423.508
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,95
|1.347.607.241
|% 2,63
|
|ZOREN
|2,98
|1.462.975.320
|% -2,61
|
|PETKM
|4,69
|2.000.685.908
|% -3,30
|
|ECILC
|7,14
|2.112.603.596
|% 3,48
|
|KRDMD
|3,68
|952.423.508
|% -0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9341
|7,9410
|% 0,38
|
|Euro
|9,2907
|9,3002
|% 0,09
|
|Sterlin
|10,2132
|10,2644
|% -0,47
|
|Frank
|8,6495
|8,7017
|% 0,29
|
|Riyal
|2,1095
|2,1201
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-1,61
|
|Altın Gr.
|485
|485
|1,63
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,08
|42,08
|-1,24
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59AFYON
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 837, 182 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 77 kaybederek (% -0.74 ) 1, 303
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17:57XU100
Endeks 1, 183 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 21, 531.00 milyon TL de
-
17:56DERAS
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 9.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 051, 420 adet işlem
-
17:55USAK
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 029, 104 adet işlem