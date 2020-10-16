***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.10.2020 14:29
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882157
BIST
15:501.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,99
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.191
En Düşük
1.183
15:507,9583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0259
|Açılış
|: 43,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 43,1600
|
7,9583
En Düşük
7,9127
15:509,3352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0392
|Açılış
|: 13,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
9,3412
En Düşük
9,2709
15:506,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,02
|Açılış
|: 6,22
|
|Önceki Kapanış
|: 6,21
|
6,27
En Düşük
6,16
BIST En Aktif Hisseler15:48
|DAGHL
|17,71
|35.869.626
|% 10,00
|
|TKURU
|357,50
|42.207.171
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.580.201
|% 9,97
|
|MERIT
|94,35
|1.962.528
|% 9,97
|
|ESEN
|15,03
|7.569.905
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|37.255
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|1.823.276
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|5.812.498
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|81.060
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.070.494
|% -9,95
|
|SISE
|6,79
|946.983.495
|% 1,04
|
|PETKM
|4,72
|775.064.977
|% 0,43
|
|KERVT
|7,69
|509.017.557
|% 2,26
|
|GARAN
|7,07
|480.716.143
|% 0,86
|
|TUPRS
|82,70
|470.760.575
|% 1,78
|
|SKBNK
|1,84
|443.014.474
|% 6,36
|
|IHLGM
|1,72
|354.404.339
|% 8,18
|
|TSKB
|1,25
|226.026.747
|% 5,93
|
|EKGYO
|1,93
|360.111.570
|% -0,52
|
|ALBRK
|1,62
|290.579.659
|% 2,53
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9534
|7,9572
|% 0,31
|
|Euro
|9,3300
|9,3348
|% 0,42
|
|Sterlin
|10,2407
|10,2920
|% 0,23
|
|Frank
|8,6773
|8,7295
|% 0,32
|
|Riyal
|2,1140
|2,1246
|% 0,15
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-1,41
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,44
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|24,00
|
|Tam
|3.208
|3.288
|23,26
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|11,25
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,62
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,40
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,03
|
|B. Petrol
|42,71
|42,71
|-0,45
|
Seans Raporu
15:48
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16:00SNGYO
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15:58XU030
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15:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SKBNK, IHLGM, TSKB
-
15:58XU100
Endeks 1, 187 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 12, 424.00 milyon TL de