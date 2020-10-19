***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.10.2020 12:01
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882331
BIST
12:001.202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 9,41
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.202
En Düşük
1.195
12:007,8931
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0402
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
12:009,2689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0272
|Açılış
|: 9,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3066
En Düşük
9,2236
12:00484,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,31
|Açılış
|: 484,92
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
486,73
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler12:00
|BFREN
|908,70
|73.262.299
|% 10,00
|
|MARTI
|1,76
|58.623.830
|% 10,00
|
|SNGYO
|2,75
|104.631.549
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|14.239.111
|% 10,00
|
|KARTN
|845,90
|6.395.850
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,68
|6.479.739
|% -10,00
|
|KENT
|297,00
|130.680
|% -10,00
|
|MERKO
|21,60
|6.039.403
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|603.307
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|30.317
|% -9,95
|
|GARAN
|7,36
|996.185.349
|% 2,51
|
|PETKM
|4,55
|437.642.397
|% -1,73
|
|SKBNK
|1,97
|411.882.700
|% 7,07
|
|ALBRK
|1,71
|361.240.291
|% 4,91
|
|SISE
|6,85
|348.066.586
|% 1,03
|
|SKBNK
|1,97
|411.882.700
|% 7,07
|
|ALBRK
|1,71
|361.240.291
|% 4,91
|
|TSKB
|1,40
|213.940.424
|% 9,37
|
|IHLGM
|1,42
|196.092.153
|% -4,86
|
|GARAN
|7,36
|996.185.349
|% 2,51
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8896
|7,8931
|% -0,51
|
|Euro
|9,2578
|9,2689
|% -0,29
|
|Sterlin
|10,2239
|10,2751
|% 0,06
|
|Frank
|8,6065
|8,6584
|% -0,34
|
|Riyal
|2,0975
|2,1080
|% -0,53
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|11,38
|
|Altın Gr.
|485
|485
|0,20
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.261
|7,00
|
|Tam
|3.198
|3.277
|6,42
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|3,10
|
|Çeyrek
|775
|793
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,70
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,10
|
|B. Petrol
|42,78
|42,78
|-0,15
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