***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.10.2020 11:40
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884842
BIST
12:581.109
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -17,65
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
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1.121
En Düşük
1.103
12:588,3530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0647
|Açılış
|: 8,3390
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
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8,3530
En Düşük
8,2678
12:589,7495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0686
|Açılış
|: 9,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
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9,7559
En Düşük
9,6423
12:58503,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,89
|Açılış
|: 503,28
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|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
503,62
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler12:58
|CASA
|36,30
|1.473.090
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|7.010.982
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|691.199
|% 10,00
|
|KARTN
|1.812,80
|62.428.032
|% 10,00
|
|BALAT
|6,28
|605.117
|% 9,98
|
|BASCM
|7,56
|38.378
|% -10,00
|
|POLTK
|360,00
|73.800
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,79
|271.163
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|91.858
|% -9,98
|
|MEGAP
|10,85
|322.300
|% -9,96
|
|TSKB
|2,36
|3.283.409.211
|% 1,72
|
|SKBNK
|1,95
|530.311.161
|% -1,52
|
|GARAN
|6,64
|489.406.026
|% -2,06
|
|PETKM
|4,11
|355.932.457
|% 1,99
|
|ASELS
|16,86
|335.027.659
|% -3,10
|
|TSKB
|2,36
|3.283.409.211
|% 1,72
|
|SKBNK
|1,95
|530.311.161
|% -1,52
|
|ALBRK
|1,73
|234.124.042
|% -2,26
|
|IHLAS
|1,07
|93.337.502
|% -2,73
|
|PETKM
|4,11
|355.932.457
|% 1,99
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3489
|8,3530
|% 0,78
|
|Euro
|9,7432
|9,7495
|% 0,71
|
|Sterlin
|10,7828
|10,8368
|% 1,01
|
|Frank
|9,0755
|9,1302
|% 0,78
|
|Riyal
|2,2190
|2,2302
|% 0,80
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|6,12
|
|Altın Gr.
|503
|503
|5,72
|
|Cumhuriyet
|3.323
|3.373
|23,00
|
|Tam
|3.315
|3.397
|25,87
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|12,51
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,09
|
|B. Petrol
|38,48
|38,48
|0,22
|