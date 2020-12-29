***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.12.2020 16:29
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cengiz Taş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895424
BIST
17:501.457
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 17,72
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.457
En Düşük
1.436
17:507,3645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0737
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,3382
17:509,0288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0658
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
8,9988
17:50444,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -3,59
|Açılış
|: 444,41
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
443,37
BIST En Aktif Hisseler17:50
|ARZUM
|24,86
|22.750.231
|% 10,00
|
|ALCAR
|374,00
|263.707.643
|% 10,00
|
|INTEM
|33,88
|8.691.152
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|7.170.072
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|2.358.107
|% 10,00
|
|FORMT
|4,68
|4.163.561
|% -10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|DAGHL
|12,48
|1.430.121
|% -9,96
|
|EMKEL
|5,36
|15.757.063
|% -9,92
|
|UFUK
|13,50
|123.517
|% -9,82
|
|GUBRF
|76,20
|2.711.038.145
|% 8,24
|
|THYAO
|12,89
|1.455.970.425
|% 2,14
|
|GARAN
|9,97
|1.304.229.654
|% 0,91
|
|KRDMD
|5,64
|1.072.736.835
|% 0,53
|
|KARTN
|104,50
|1.022.744.223
|% 1,06
|
|KARSN
|3,23
|765.660.056
|% 2,87
|
|SKBNK
|1,53
|354.470.379
|% -2,55
|
|TSKB
|1,81
|356.969.440
|% -1,09
|
|GSDHO
|2,46
|483.444.139
|% 0,41
|
|KRDMD
|5,64
|1.072.736.835
|% 0,53
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3572
|7,3645
|% -0,99
|
|Euro
|9,0174
|9,0288
|% -0,72
|
|Sterlin
|9,8977
|9,9473
|% -0,68
|
|Frank
|8,2825
|8,3324
|% -0,55
|
|Riyal
|1,9524
|1,9622
|% -1,19
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|4,86
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-42,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|-44,26
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-21,41
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,71
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,18
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,08
|
|B. Petrol
|51,44
|51,44
|0,54
|
Seans Raporu
17:50
daha fazla
-
17:59BURVA
Yüzde 5.05 oranında artışla 53.05 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 744 adet işlem
-
17:58AVHOL
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 157, 350 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, TSKB, OYAKC
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 71 artarak (% 0.98 ) 1, 304
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, BOSSA, CMBTN, ARZUM, YAPRK, KRONT, INTEM, TGSAS, VKING, CLEBI