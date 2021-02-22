***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.02.2021 14:22
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911358
BIST
14:291.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,11
|Açılış
|: 1.563
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|Önceki Kapanış
|: 1.560
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1.570
En Düşük
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14:297,0160
En Yüksek
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|: 0,50%
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|: 6,9950
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|Önceki Kapanış
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7,0285
En Düşük
6,9534
14:298,5180
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 404,27
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|Önceki Kapanış
|: 400,02
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405,88
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler14:27
|DERIM
|12,76
|29.473.429
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|778.863
|% 10,00
|
|LINK
|42,70
|47.725.847
|% 9,99
|
|VAKKO
|7,38
|44.988.568
|% 9,99
|
|MERIT
|311,70
|1.591.540
|% 9,99
|
|BALAT
|9,45
|839.965
|% -10,00
|
|UFUK
|27,46
|572.295
|% -9,97
|
|RODRG
|24,04
|2.990.816
|% -9,96
|
|KRTEK
|13,68
|87.426.292
|% -9,94
|
|DIRIT
|8,91
|833.130
|% -9,91
|
|SASA
|41,00
|2.014.964.326
|% -8,52
|
|THYAO
|12,69
|1.302.149.496
|% 3,17
|
|KOZAL
|143,50
|966.680.369
|% -0,97
|
|VAKBN
|4,73
|822.070.418
|% -1,46
|
|KARSN
|5,43
|738.080.023
|% 4,22
|
|TSKB
|1,80
|320.555.299
|% 3,45
|
|VAKBN
|4,73
|822.070.418
|% -1,46
|
|KARSN
|5,43
|738.080.023
|% 4,22
|
|EKGYO
|2,46
|291.024.974
|% 0,82
|
|ODAS
|4,10
|474.324.292
|% 2,50
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0143
|7,0165
|% 0,50
|
|Euro
|8,5184
|8,5225
|% 0,69
|
|Sterlin
|9,7945
|9,8436
|% 0,47
|
|Frank
|7,7550
|7,8017
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8601
|1,8695
|% 0,24
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|15,47
|
|Altın Gr.
|405
|405
|4,82
|
|Cumhuriyet
|2.687
|2.728
|31,00
|
|Tam
|2.675
|2.743
|31,27
|
|Yarım
|1.293
|1.327
|15,13
|
|Çeyrek
|649
|663
|7,57
|
|Gümüş.Ons
|27,50
|27,53
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,10
|
|B. Petrol
|62,50
|62,50
|0,36
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