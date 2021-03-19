***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.03.2021 15:46
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919313
BIST
15:411.523
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -27,65
|Açılış
|: 1.549
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.520
15:417,2573
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En Düşük
7,2362
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412,59
En Düşük
404,03
BIST En Aktif Hisseler15:41
|ORMA
|18,70
|411.157
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|10.425.127
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|57.197.295
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|511.773
|% 9,64
|
|VESTL
|31,94
|683.628.764
|% 9,53
|
|DOKTA
|36,66
|9.586.925
|% -9,97
|
|CLEBI
|302,70
|456.644.403
|% -8,27
|
|SANKO
|13,23
|105.195.670
|% -8,06
|
|MNDRS
|3,37
|145.884.484
|% -7,67
|
|ALBRK
|1,84
|104.619.889
|% -7,54
|
|FROTO
|215,20
|1.446.575.551
|% 1,51
|
|THYAO
|13,81
|1.097.219.666
|% -0,93
|
|GLYHO
|6,16
|834.135.144
|% -3,30
|
|GARAN
|8,89
|742.256.394
|% -1,66
|
|SISE
|7,69
|729.300.256
|% -1,79
|
|SKBNK
|1,30
|278.708.630
|% -2,99
|
|EKGYO
|2,11
|333.468.609
|% -2,76
|
|TSKB
|1,63
|257.797.124
|% -4,12
|
|GLYHO
|6,16
|834.135.144
|% -3,30
|
|ODAS
|3,75
|500.430.423
|% -6,72
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2519
|7,2573
|% -0,89
|
|Euro
|8,6324
|8,6378
|% -1,15
|
|Sterlin
|10,0581
|10,1085
|% -1,07
|
|Frank
|7,7758
|7,8226
|% -1,10
|
|Riyal
|1,9286
|1,9383
|% -0,89
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|3,38
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|2.701
|2.741
|-26,00
|
|Tam
|2.689
|2.757
|-23,50
|
|Yarım
|1.300
|1.334
|-11,37
|
|Çeyrek
|652
|667
|-5,69
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,23
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,73
|62,73
|-0,55
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