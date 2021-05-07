***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.05.2021 11:55
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935181
BIST
14:051.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,82
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
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1.437
En Düşük
1.431
14:058,2964
En Yüksek
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|: 0,32%
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|Açılış
|: 8,2250
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|Önceki Kapanış
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8,3017
En Düşük
8,2445
14:0510,0209
En Yüksek
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|: 0,16%
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|Açılış
|: 484,55
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|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
485,95
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler14:05
|IHGZT
|1,43
|7.196.158
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.086.866
|% 10,00
|
|TGSAS
|13,87
|4.622.802
|% 9,99
|
|ERBOS
|83,40
|115.745.883
|% 9,09
|
|FLAP
|2,44
|23.339.457
|% 8,44
|
|VAKFN
|15,54
|4.867.237
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,90
|65.946.492
|% -8,65
|
|MERIT
|282,80
|1.913.510
|% -8,21
|
|CMENT
|32,34
|119.995
|% -7,60
|
|AKSA
|16,08
|66.396.088
|% -6,35
|
|PETKM
|6,58
|4.282.574.101
|% -4,64
|
|KOZAL
|129,30
|1.263.639.931
|% 5,55
|
|GARAN
|7,60
|964.665.827
|% 2,84
|
|KRDMD
|8,26
|749.405.971
|% -0,24
|
|TUPRS
|96,05
|665.305.727
|% 4,74
|
|PETKM
|6,58
|4.282.574.101
|% -4,64
|
|TSKB
|1,30
|342.817.008
|% 4,84
|
|YKBNK
|2,11
|390.163.382
|% 1,44
|
|GARAN
|7,60
|964.665.827
|% 2,84
|
|SKBNK
|1,18
|146.307.010
|% 2,61
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2925
|8,2964
|% 0,32
|
|Euro
|10,0149
|10,0209
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,4779
|11,5354
|% 0,22
|
|Frank
|9,0693
|9,1239
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2003
|2,2114
|% 0,10
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|5,85
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,93
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,36
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,03
|
|B. Petrol
|68,21
|68,21
|0,12
|