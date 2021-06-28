***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.06.2021 13:45
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944460
BIST
15:031.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -15,55
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.375
15:038,7448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0195
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
15:0310,4210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0455
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,4058
15:03499,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -3,05
|Açılış
|: 499,02
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
498,31
BIST En Aktif Hisseler15:03
|TKURU
|246,40
|6.017.414
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.092.065
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.765.295
|% 9,98
|
|YAPRK
|35,48
|2.729.224
|% 9,98
|
|SERVE
|15,98
|294.922
|% 9,98
|
|CEOEM
|10,94
|14.894.141
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.917.643
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|65.539.695
|% -9,88
|
|DENGE
|3,38
|768.516
|% -9,87
|
|BAGFS
|17,60
|2.860.015
|% -8,48
|
|GARAN
|8,16
|773.295.572
|% -0,49
|
|EKGYO
|1,95
|718.750.040
|% -4,88
|
|THYAO
|13,99
|655.097.336
|% -2,03
|
|SASA
|29,00
|460.197.335
|% -1,09
|
|KRDMD
|6,66
|376.114.002
|% -2,20
|
|EKGYO
|1,95
|718.750.040
|% -4,88
|
|YKBNK
|2,17
|330.829.928
|% -1,81
|
|GARAN
|8,16
|773.295.572
|% -0,49
|
|SKBNK
|1,07
|66.253.244
|% -2,73
|
|AKBNK
|5,31
|315.079.831
|% -0,56
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7403
|8,7448
|% -0,22
|
|Euro
|10,4137
|10,4210
|% -0,43
|
|Sterlin
|12,1085
|12,1692
|% -0,20
|
|Frank
|9,4531
|9,5101
|% -0,67
|
|Riyal
|2,3242
|2,3359
|% -0,24
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-7,36
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-23,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-20,80
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|-10,06
|
|Çeyrek
|797
|815
|-5,03
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,21
|75,21
|-0,15
|
Seans Raporu
15:03
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-
15:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 25 kaybederek (% -0.83 ) 1, 221
-
15:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SERVE, TACTR, YESIL, ERBOS, DAGHL, TKURU, SELVA, KUTPO, YAPRK, VANGD
-
15:13
Tabandan işlem gören hisse senetleri : METUR, CEOEM, SAMAT, DENGE
-
15:13
TUCLK, AKSUE, ATATP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:13
UZERB, SAMAT, CMBTN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında