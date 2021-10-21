***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.10.2021 15:20
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971693
BIST
17:121.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,95
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.417
17:129,4790
En Yüksek
|Değişim
|: 2,90%
|| 0,2672
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
9,4923
En Düşük
9,1938
17:1211,0491
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 0,2989
|Açılış
|: 7,3487
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2021
|
11,0698
En Düşük
10,7257
17:12540,78
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 12,99
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler17:12
|OLMK
|7,74
|8.605.733
|% 9,94
|
|EDIP
|3,92
|51.417.431
|% 9,80
|
|HLGYO
|2,62
|37.975.808
|% 9,62
|
|FROTO
|193,50
|1.508.027.228
|% 9,45
|
|DOBUR
|37,00
|9.514.668
|% 8,82
|
|FADE
|8,60
|301.638.703
|% -9,95
|
|ERSU
|4,61
|73.452.938
|% -9,07
|
|YEOTK
|60,90
|174.708.709
|% -8,14
|
|MERIT
|27,12
|27.410.931
|% -7,38
|
|GARFA
|13,87
|4.128.344
|% -6,91
|
|GARAN
|8,95
|3.425.879.821
|% -1,76
|
|FROTO
|193,50
|1.508.027.228
|% 9,45
|
|THYAO
|13,90
|1.256.385.098
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,46
|1.096.708.346
|% 0,00
|
|SASA
|27,66
|1.068.156.589
|% 1,69
|
|YKBNK
|2,46
|1.096.708.346
|% 0,00
|
|GARAN
|8,95
|3.425.879.821
|% -1,76
|
|EKGYO
|1,94
|671.440.093
|% 1,04
|
|KRDMD
|7,22
|1.022.372.027
|% 0,84
|
|AKBNK
|5,25
|701.013.424
|% -0,94
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4746
|9,4790
|% 2,90
|
|Euro
|11,0441
|11,0491
|% 2,78
|
|Sterlin
|13,0102
|13,0754
|% 2,48
|
|Frank
|10,2563
|10,3181
|% 2,74
|
|Riyal
|2,5122
|2,5247
|% 2,60
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-2,01
|
|Altın Gr.
|542
|542
|13,87
|
|Cumhuriyet
|3.575
|3.629
|75,00
|
|Tam
|3.559
|3.648
|77,19
|
|Yarım
|1.720
|1.765
|37,34
|
|Çeyrek
|863
|882
|18,67
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,17
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,14
|
|B. Petrol
|85,03
|85,03
|-0,79
|
Seans Raporu
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