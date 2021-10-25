***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.10.2021 14:36
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972160
BIST
14:471.487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,75
|Açılış
|: 1.475
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|Önceki Kapanış
|: 1.480
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1.491
En Düşük
1.471
14:479,6737
En Yüksek
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En Yüksek
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|Açılış
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|: 553,56
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567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler14:47
|MERIT
|26,18
|24.149.529
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|3.885.514
|% 9,97
|
|KSTUR
|265,80
|643.223
|% 9,97
|
|TSPOR
|4,43
|65.494.164
|% 9,93
|
|HEDEF
|2,36
|1.568.418
|% 9,77
|
|YUNSA
|12,29
|29.853.869
|% -7,94
|
|KERVN
|0,75
|974.143
|% -6,25
|
|HLGYO
|2,65
|248.432.899
|% -5,69
|
|AGESA
|20,24
|4.665.762
|% -5,60
|
|ANGEN
|22,84
|220.317.811
|% -5,39
|
|GARAN
|9,00
|2.436.585.528
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,59
|761.214.067
|% 0,39
|
|SASA
|29,32
|732.182.254
|% 3,75
|
|AKBNK
|5,52
|597.101.503
|% 1,28
|
|TUPRS
|140,90
|593.860.224
|% 1,22
|
|YKBNK
|2,59
|761.214.067
|% 0,39
|
|GARAN
|9,00
|2.436.585.528
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,98
|340.509.652
|% 1,02
|
|AKBNK
|5,52
|597.101.503
|% 1,28
|
|ODAS
|1,40
|121.777.904
|% 0,00
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6710
|9,6737
|% 0,74
|
|Euro
|11,2298
|11,2336
|% 0,37
|
|Sterlin
|13,2992
|13,3659
|% 1,00
|
|Frank
|10,5045
|10,5678
|% 0,59
|
|Riyal
|2,5772
|2,5901
|% 0,96
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|8,28
|
|Altın Gr.
|561
|561
|7,76
|
|Cumhuriyet
|3.704
|3.760
|73,00
|
|Tam
|3.686
|3.779
|74,70
|
|Yarım
|1.782
|1.828
|36,13
|
|Çeyrek
|894
|914
|18,07
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,42
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|0,09
|
|B. Petrol
|85,44
|85,44
|0,80
|