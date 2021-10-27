***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.10.2021 11:23
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972696
BIST
12:041.503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,73
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
12:049,5123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0234
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
12:0411,0495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0175
|Açılış
|: 10,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
12:04545,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -4,11
|Açılış
|: 545,91
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler12:04
|HEDEF
|2,84
|2.883.441
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|51.880.485
|% 9,64
|
|SEKUR
|20,90
|35.977.928
|% 9,08
|
|MAKTK
|3,59
|68.235.819
|% 7,49
|
|JANTS
|62,50
|114.756.345
|% 6,56
|
|KSTUR
|249,20
|98.185
|% -6,25
|
|BERA
|9,68
|133.873.793
|% -5,10
|
|OTKAR
|339,20
|86.760.130
|% -3,77
|
|ANGEN
|21,64
|88.278.948
|% -3,65
|
|ATAGY
|4,06
|753.497
|% -3,56
|
|GARAN
|9,42
|1.245.437.629
|% 1,95
|
|EREGL
|19,52
|661.233.696
|% -2,40
|
|ASELS
|16,39
|552.169.703
|% -3,42
|
|AKBNK
|5,70
|516.288.664
|% 2,15
|
|BIMAS
|62,55
|497.485.819
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,64
|367.050.287
|% 1,54
|
|GARAN
|9,42
|1.245.437.629
|% 1,95
|
|EKGYO
|1,97
|237.866.916
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,70
|516.288.664
|% 2,15
|
|GLYHO
|1,93
|109.303.015
|% 1,05
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5080
|9,5123
|% -0,25
|
|Euro
|11,0435
|11,0495
|% -0,16
|
|Sterlin
|13,0019
|13,0671
|% -0,68
|
|Frank
|10,3080
|10,3701
|% -0,22
|
|Riyal
|2,5249
|2,5376
|% -0,43
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-5,43
|
|Altın Gr.
|545
|545
|-4,50
|
|Cumhuriyet
|3.600
|3.654
|-11,00
|
|Tam
|3.583
|3.673
|-7,74
|
|Yarım
|1.732
|1.777
|-3,75
|
|Çeyrek
|869
|888
|-1,87
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,77
|84,77
|-0,88
|
Seans Raporu
12:04
daha fazla
-
12:13BERA
Yüzde -4.90 oranında düşüşle 9.70 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 858, 991 adet işlem
-
12:12ASELS
Yüzde -3.30 oranında düşüşle 16.41 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 528, 423 adet işlem
-
12:11ISGSY
Yüzde -3.22 oranında düşüşle 8.42 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 780, 135 adet işlem
-
12:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 69 kaybederek (% -0.20 ) 1, 326
-
12:10
UMPAS, PENGD, ZRGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında