***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.11.2021 14:32
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973388
BIST
15:571.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 10,91
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.535
En Düşük
1.516
15:579,5188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0708
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,4858
15:5711,0305
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0834
|Açılış
|: 11,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
10,9982
15:57547,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,92
|Açılış
|: 547,10
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,61
BIST En Aktif Hisseler15:57
|ZRGYO
|2,20
|18.085.034
|% 10,00
|
|RALYH
|7,15
|82.704.010
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,97
|132.219.881
|% 9,97
|
|TSPOR
|5,96
|101.231.233
|% 9,96
|
|KARYE
|24,30
|86.258.899
|% 9,95
|
|EGSER
|14,27
|41.395.089
|% -9,97
|
|BIOEN
|23,72
|409.041.828
|% -9,95
|
|AKFGY
|6,09
|78.087.177
|% -9,91
|
|NUGYO
|14,07
|37.940.478
|% -9,81
|
|BALAT
|7,56
|398.585
|% -7,13
|
|GARAN
|10,09
|2.087.929.735
|% 2,44
|
|SISE
|8,47
|791.426.127
|% -2,19
|
|THYAO
|15,29
|748.567.058
|% 2,14
|
|GUBRF
|71,60
|576.508.400
|% 4,15
|
|AKBNK
|5,95
|563.631.892
|% 1,54
|
|GARAN
|10,09
|2.087.929.735
|% 2,44
|
|YKBNK
|2,79
|531.228.476
|% 2,20
|
|EKGYO
|2,03
|229.131.527
|% 3,05
|
|ODAS
|1,45
|153.863.154
|% 3,57
|
|DOHOL
|2,73
|273.876.040
|% 2,63
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5157
|9,5188
|% -0,74
|
|Euro
|11,0211
|11,0305
|% -0,75
|
|Sterlin
|12,9879
|13,0530
|% -0,70
|
|Frank
|10,3847
|10,4473
|% -0,41
|
|Riyal
|2,5295
|2,5422
|% -0,76
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|6,00
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|3.617
|3.672
|17,00
|
|Tam
|3.605
|3.696
|19,25
|
|Yarım
|1.742
|1.788
|9,32
|
|Çeyrek
|874
|894
|4,65
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,28
|84,28
|0,56
|
Seans Raporu
15:57
daha fazla
-
16:11ALARK
Yüzde 4.78 oranında artışla 9.86 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 849, 580 adet işlem
-
16:10KRGYO
Yüzde 8.24 oranında artışla 7.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 321, 139 adet işlem
-
16:09VKING
Yüzde 4.28 oranında artışla 6.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 280, 735 adet işlem
-
16:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 52 artarak (% 0.77 ) 1, 648
-
16:08XU100
Endeks 1, 531 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 15, 004.00 milyon TL de