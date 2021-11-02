***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.11.2021 13:46
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973938
BIST
13:341.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,15
|Açılış
|: 1.539
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|Önceki Kapanış
|: 1.536
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1.546
En Düşük
1.537
13:349,5297
En Yüksek
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|: -0,07%
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
9,4675
13:3411,0623
En Yüksek
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|: -0,11%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 10,9900
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13:34549,36
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|: -0,09%
|| -0,48
|Açılış
|: 549,36
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|Önceki Kapanış
|: 549,84
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551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler13:32
|DOBUR
|64,40
|15.339.638
|% 9,99
|
|ERBOS
|122,80
|127.964.837
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,77
|89.408.144
|% 9,91
|
|VANGD
|6,44
|23.905.936
|% 9,15
|
|ZRGYO
|2,37
|92.229.526
|% 7,73
|
|BIOEN
|22,24
|243.577.976
|% -9,96
|
|NUGYO
|12,70
|37.914.553
|% -9,54
|
|KRGYO
|6,70
|44.783.762
|% -9,46
|
|TSPOR
|5,44
|906.234.778
|% -8,72
|
|AKFGY
|5,57
|23.882.140
|% -8,54
|
|GARAN
|10,25
|1.588.438.807
|% 1,18
|
|TSPOR
|5,44
|906.234.778
|% -8,72
|
|THYAO
|15,45
|711.797.353
|% 1,11
|
|SISE
|8,60
|408.735.920
|% 0,82
|
|AKBNK
|6,08
|395.097.245
|% 2,18
|
|TSPOR
|5,44
|906.234.778
|% -8,72
|
|GARAN
|10,25
|1.588.438.807
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,86
|380.299.320
|% 2,14
|
|MRGYO
|0,97
|84.965.606
|% 2,11
|
|GSRAY
|3,86
|314.205.213
|% -2,77
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5236
|9,5290
|% -0,08
|
|Euro
|11,0518
|11,0601
|% -0,13
|
|Sterlin
|12,9634
|13,0284
|% -0,23
|
|Frank
|10,4030
|10,4656
|% -0,41
|
|Riyal
|2,5337
|2,5464
|% -0,04
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|0,22
|
|Altın Gr.
|550
|550
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|3.633
|3.688
|13,00
|
|Tam
|3.613
|3.704
|10,36
|
|Yarım
|1.746
|1.791
|5,01
|
|Çeyrek
|876
|896
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,94
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,35
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,79
|84,79
|0,08
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