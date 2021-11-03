***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.11.2021 13:42
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974336
BIST
14:021.527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -5,59
|Açılış
|: 1.533
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.492
14:029,6826
En Yüksek
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560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler14:00
|IHAAS
|5,06
|27.303.553
|% 10,00
|
|TUREX
|13,33
|72.466.480
|% 9,80
|
|DOBUR
|70,35
|39.989.685
|% 9,24
|
|ALBRK
|1,91
|55.040.138
|% 9,14
|
|PRKAB
|24,26
|158.993.179
|% 8,01
|
|NUGYO
|11,38
|32.075.930
|% -9,97
|
|CANTE
|12,92
|96.399.379
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,32
|57.355.848
|% -9,96
|
|KARYE
|19,79
|32.666.289
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.063.327
|% -9,95
|
|GARAN
|10,18
|2.820.032.341
|% 0,20
|
|THYAO
|15,43
|1.374.714.297
|% -0,39
|
|SISE
|8,76
|948.153.161
|% 1,62
|
|TSPOR
|5,08
|854.958.118
|% -5,40
|
|YKBNK
|2,81
|748.230.298
|% -0,71
|
|EKGYO
|1,98
|572.023.440
|% -2,46
|
|GARAN
|10,18
|2.820.032.341
|% 0,20
|
|YKBNK
|2,81
|748.230.298
|% -0,71
|
|TSKB
|1,38
|251.717.803
|% 0,73
|
|TSPOR
|5,08
|854.958.118
|% -5,40
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6734
|9,6756
|% 0,76
|
|Euro
|11,2163
|11,2253
|% 0,92
|
|Sterlin
|13,1256
|13,1914
|% 0,69
|
|Frank
|10,5696
|10,6333
|% 1,08
|
|Riyal
|2,5683
|2,5812
|% 0,63
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-4,75
|
|Altın Gr.
|555
|555
|2,94
|
|Cumhuriyet
|3.669
|3.724
|38,00
|
|Tam
|3.652
|3.744
|37,35
|
|Yarım
|1.765
|1.811
|18,06
|
|Çeyrek
|885
|906
|9,04
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|83,10
|83,10
|-1,62
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