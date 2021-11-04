***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.11.2021 15:23
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974733
BIST
16:481.574
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
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|: 1.562
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561,80
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler16:48
|TETMT
|190,80
|7.924.321
|% 9,97
|
|CLEBI
|188,60
|205.244.297
|% 9,97
|
|PRKAB
|27,16
|137.956.288
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|141.961.954
|% 9,95
|
|HLGYO
|2,88
|72.300.073
|% 9,92
|
|BASGZ
|28,04
|10.512.673
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.820.330
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,64
|272.737.161
|% -8,30
|
|CANTE
|12,13
|83.614.669
|% -6,69
|
|FRIGO
|2,62
|20.559.597
|% -6,09
|
|THYAO
|16,69
|2.611.715.152
|% 7,12
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|GARAN
|10,51
|2.145.875.553
|% 1,25
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|ISCTR
|6,13
|763.459.911
|% 2,85
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|YKBNK
|2,96
|762.390.132
|% 2,78
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|TSKB
|1,57
|687.860.974
|% 4,67
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|TSKB
|1,57
|687.860.974
|% 4,67
|
|YKBNK
|2,96
|762.390.132
|% 2,78
|
|SKBNK
|1,12
|276.320.889
|% 2,75
|
|EKGYO
|2,03
|451.584.640
|% 2,01
|
|GARAN
|10,51
|2.145.875.553
|% 1,25
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7108
|9,7132
|% 0,75
|
|Euro
|11,2332
|11,2415
|% 0,37
|
|Sterlin
|13,1128
|13,1786
|% -0,30
|
|Frank
|10,5969
|10,6607
|% 0,63
|
|Riyal
|2,5812
|2,5941
|% 0,75
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.793
|1.793
|22,78
|
|Altın Gr.
|560
|561
|12,01
|
|Cumhuriyet
|3.702
|3.758
|62,00
|
|Tam
|3.686
|3.779
|60,57
|
|Yarım
|1.782
|1.828
|29,30
|
|Çeyrek
|894
|914
|14,65
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,93
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|0,19
|
|B. Petrol
|84,02
|84,02
|2,03
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