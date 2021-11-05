***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.11.2021 15:51
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975143
BIST
15:441.581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,08
|Açılış
|: 1.576
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|Önceki Kapanış
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1.582
En Düşük
1.569
15:449,7191
En Yüksek
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|Açılış
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|: 558,62
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563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler15:44
|DOKTA
|34,10
|4.573.647
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.437,10
|159.648.729
|% 9,37
|
|EUYO
|3,73
|2.981.652
|% 8,75
|
|SONME
|30,70
|7.747.664
|% 7,79
|
|RALYH
|8,84
|105.531.766
|% 7,67
|
|KARYE
|16,04
|55.633.293
|% -9,99
|
|BASGZ
|25,24
|3.733.223
|% -9,99
|
|KZBGY
|34,38
|34.857.094
|% -6,17
|
|GSRAY
|4,13
|242.687.800
|% -5,71
|
|IHAAS
|4,34
|57.147.952
|% -5,45
|
|THYAO
|17,52
|2.769.783.285
|% 3,24
|
|GARAN
|10,53
|1.674.001.580
|% 0,77
|
|TUPRS
|145,40
|729.494.238
|% 1,89
|
|KRDMD
|7,09
|535.006.066
|% -2,34
|
|EKGYO
|2,09
|495.762.520
|% 1,95
|
|TSKB
|1,57
|383.044.453
|% 2,61
|
|EKGYO
|2,09
|495.762.520
|% 1,95
|
|THYAO
|17,52
|2.769.783.285
|% 3,24
|
|GARAN
|10,53
|1.674.001.580
|% 0,77
|
|YKBNK
|2,97
|442.520.634
|% -0,34
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7110
|9,7162
|% 0,34
|
|Euro
|11,1893
|11,1951
|% -0,28
|
|Sterlin
|13,0195
|13,0848
|% -0,26
|
|Frank
|10,5543
|10,6179
|% -0,29
|
|Riyal
|2,5825
|2,5954
|% 0,19
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-1,52
|
|Altın Gr.
|560
|560
|1,61
|
|Cumhuriyet
|3.689
|3.745
|-25,00
|
|Tam
|3.688
|3.782
|-7,81
|
|Yarım
|1.782
|1.830
|-3,77
|
|Çeyrek
|894
|915
|-1,89
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,78
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|0,02
|
|B. Petrol
|81,22
|81,22
|0,68
|