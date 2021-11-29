***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.11.2021 15:36
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980075
BIST
15:471.793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 16,21
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.795
En Düşük
1.777
15:4712,6955
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 0,3265
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
15:4714,3223
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 0,3133
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
15:47729,95
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 16,90
|Açılış
|: 729,95
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler15:45
|KTSKR
|31,24
|47.937.756
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.449.229
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|335.662.618
|% 9,99
|
|RODRG
|14,77
|3.200.818
|% 9,98
|
|INTEM
|50,45
|6.119.564
|% 9,96
|
|PRKAB
|71,20
|287.651.776
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|33.921.568
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,30
|33.929.923
|% -9,66
|
|DERIM
|7,75
|11.125.449
|% -7,96
|
|BJKAS
|5,33
|72.570.211
|% -7,47
|
|THYAO
|17,17
|2.245.022.306
|% 1,06
|
|SASA
|41,98
|1.158.621.140
|% 6,49
|
|GARAN
|11,41
|1.080.137.935
|% -0,26
|
|ASELS
|21,82
|1.056.351.780
|% 5,51
|
|SISE
|12,09
|876.639.551
|% 1,26
|
|YKBNK
|3,17
|742.404.874
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,25
|388.228.763
|% 1,35
|
|ODAS
|1,52
|222.710.602
|% -1,30
|
|THYAO
|17,17
|2.245.022.306
|% 1,06
|
|ADESE
|0,78
|85.383.092
|% 0,00
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6688
|12,6774
|% 2,49
|
|Euro
|14,2892
|14,3365
|% 2,34
|
|Sterlin
|16,8190
|16,9034
|% 2,11
|
|Frank
|13,6188
|13,7008
|% 2,02
|
|Riyal
|3,3591
|3,3759
|% 2,18
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,27
|
|Altın Gr.
|727
|727
|13,89
|
|Cumhuriyet
|4.840
|4.913
|159,00
|
|Tam
|4.772
|4.897
|118,38
|
|Yarım
|2.308
|2.371
|59,15
|
|Çeyrek
|1.158
|1.185
|29,57
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,28
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,42
|9,44
|0,24
|
|B. Petrol
|75,00
|75,00
|3,41
|
Seans Raporu
15:45
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-
15:59BASGZ
Yüzde 6.12 oranında artışla 12.31 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 049, 160 adet işlem
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15:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 99 artarak (% 0.73 ) 1, 928
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15:58XU100
Endeks 1, 789 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 17, 778.00 milyon TL de
-
15:57KONKA
Yüzde 6.81 oranında artışla 8.16 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 342, 664 adet işlem
-
15:54GLRYH
Yüzde 5.83 oranında artışla 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 801, 298 adet işlem