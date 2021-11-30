***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.11.2021 15:34
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980259
BIST
17:111.810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,62
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.819
En Düşük
1.797
17:1113,1263
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 0,3100
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1948
En Düşük
12,6998
17:1114,9275
En Yüksek
|Değişim
|: 3,17%
|| 0,4586
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9916
En Düşük
14,2915
17:11754,45
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 19,45
|Açılış
|: 754,45
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
761,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler17:11
|AKFGY
|5,83
|33.892.338
|% 10,00
|
|SONME
|31,02
|3.824.853
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|716.550
|% 10,00
|
|YAPRK
|34,56
|12.601.823
|% 9,99
|
|YONGA
|22,54
|920.555
|% -9,98
|
|PRKAB
|64,10
|27.119.492
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|538.567
|% -9,97
|
|MEPET
|2,45
|26.990.413
|% -9,93
|
|FENER
|31,08
|182.621.637
|% -9,76
|
|ASELS
|21,78
|2.932.497.243
|% -4,22
|
|KOZAL
|129,10
|2.116.272.909
|% 7,05
|
|GARAN
|11,45
|2.112.042.092
|% 0,44
|
|THYAO
|17,24
|1.682.799.199
|% -0,46
|
|SASA
|43,02
|1.394.221.176
|% 0,14
|
|YKBNK
|3,19
|964.963.827
|% 0,63
|
|GARAN
|11,45
|2.112.042.092
|% 0,44
|
|AKBNK
|6,55
|1.113.127.122
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,25
|353.907.901
|% -0,44
|
|ASELS
|21,78
|2.932.497.243
|% -4,22
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1156
|13,1263
|% 2,42
|
|Euro
|14,9111
|14,9275
|% 3,17
|
|Sterlin
|17,3889
|17,4762
|% 2,31
|
|Frank
|14,1800
|14,2654
|% 2,62
|
|Riyal
|3,4728
|3,4902
|% 1,98
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|12,12
|
|Altın Gr.
|754
|754
|19,24
|
|Cumhuriyet
|4.993
|5.093
|188,00
|
|Tam
|4.967
|5.093
|160,67
|
|Yarım
|2.401
|2.464
|77,72
|
|Çeyrek
|1.204
|1.232
|38,86
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,89
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,59
|9,60
|0,18
|
|B. Petrol
|70,31
|70,31
|-2,91
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:23CELHA
Yüzde 9.88 oranında artışla 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 190, 318 adet işlem
-
17:22LINK
Yüzde 4.69 oranında artışla 30.78 lira fiyatla işlem gören hissede 707, 400 adet işlem
-
17:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 9 kaybederek (% -0.12 ) 1, 601
-
17:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CEOEM, SNPAM, CELHA, KUYAS, EDATA, IHAAS, ISBTR, SELVA, MIATK, DITAS
-
17:19
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PRKAB, DOBUR, MEPET, YONGA