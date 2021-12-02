***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.12.2021 14:59
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş.tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980657
BIST
16:561.877
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 19,65
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.883
En Düşük
1.864
16:5613,4526
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1457
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,5409
En Düşük
13,1456
16:5615,2994
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2354
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,3788
En Düşük
14,9048
16:56768,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 7,34
|Açılış
|: 767,46
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
774,67
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler16:56
|MIATK
|37,18
|3.305.265
|% 10,00
|
|BURCE
|29,04
|38.232.415
|% 10,00
|
|ERBOS
|137,50
|203.669.507
|% 10,00
|
|PKENT
|4.071,10
|3.818.675
|% 10,00
|
|ISATR
|311.692,00
|311.692
|% 10,00
|
|PRKAB
|63,45
|120.500.031
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|8.595.296
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|3.231.292
|% -9,98
|
|NUGYO
|8,52
|80.432.587
|% -9,36
|
|UZERB
|37,00
|1.190.031
|% -7,50
|
|KRDMD
|9,31
|1.889.926.806
|% 3,91
|
|THYAO
|18,14
|1.806.115.380
|% -1,47
|
|GARAN
|11,68
|1.592.366.450
|% 0,34
|
|EREGL
|23,50
|1.131.746.824
|% 2,44
|
|SISE
|13,26
|1.113.714.811
|% 2,24
|
|EKGYO
|2,34
|854.975.794
|% 2,63
|
|YKBNK
|3,37
|1.095.234.381
|% 2,12
|
|SKBNK
|1,19
|272.906.460
|% 2,59
|
|KRDMD
|9,31
|1.889.926.806
|% 3,91
|
|ADESE
|0,76
|134.937.183
|% 2,70
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4477
|13,4526
|% 1,09
|
|Euro
|15,2681
|15,2994
|% 1,56
|
|Sterlin
|17,8893
|17,9790
|% 1,62
|
|Frank
|14,6035
|14,6915
|% 1,42
|
|Riyal
|3,5808
|3,5988
|% 1,24
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-1,20
|
|Altın Gr.
|767
|767
|6,13
|
|Cumhuriyet
|5.082
|5.159
|15,00
|
|Tam
|5.056
|5.184
|0,46
|
|Yarım
|2.444
|2.508
|0,22
|
|Çeyrek
|1.226
|1.254
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,67
|9,69
|0,16
|
|B. Petrol
|68,29
|68,29
|-0,58
|