***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.12.2021 14:33
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980864
BIST
15:441.911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 30,90
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.913
En Düşük
1.894
15:4413,7488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0855
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
15:4415,5731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0643
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
15:44782,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,32
|Açılış
|: 782,41
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
789,82
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler15:44
|SELVA
|11,11
|34.773.822
|% 10,00
|
|MAKTK
|3,74
|47.265.076
|% 10,00
|
|PKENT
|4.478,20
|22.883.350
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.788.898
|% 9,99
|
|DOBUR
|172,00
|224.976
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|2.786.686
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|1.622.927
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|12.941.675
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,63
|184.133.013
|% -9,92
|
|THYAO
|18,79
|2.825.799.620
|% 2,96
|
|GARAN
|11,74
|1.252.361.535
|% 0,77
|
|KRDMD
|9,39
|1.162.067.111
|% 0,43
|
|KOZAL
|134,70
|982.571.397
|% 4,50
|
|SISE
|13,33
|961.312.079
|% 0,08
|
|TSKB
|1,60
|495.526.434
|% 6,67
|
|SKBNK
|1,21
|248.313.903
|% 1,68
|
|YKBNK
|3,46
|610.171.177
|% 1,76
|
|THYAO
|18,79
|2.825.799.620
|% 2,96
|
|ODAS
|1,58
|228.058.749
|% 2,60
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7442
|13,7488
|% 0,63
|
|Euro
|15,5374
|15,5731
|% 0,41
|
|Sterlin
|18,1763
|18,2674
|% 0,09
|
|Frank
|14,8794
|14,9691
|% 0,43
|
|Riyal
|3,6500
|3,6684
|% 0,29
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|6,92
|
|Altın Gr.
|783
|783
|3,73
|
|Cumhuriyet
|5.174
|5.252
|94,00
|
|Tam
|5.149
|5.283
|100,85
|
|Yarım
|2.489
|2.556
|48,78
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|24,40
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,90
|0,04
|
|B. Petrol
|71,68
|71,68
|2,01
|
Seans Raporu
15:44
daha fazla
-
15:55TIRE
Yüzde 4.78 oranında artışla 10.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 866, 662 adet işlem
-
15:54PCILT
Yüzde 9.92 oranında artışla 12.63 lira fiyatla işlem gören hissede 121, 448 adet işlem
-
15:53HUBVC
Yüzde 5.58 oranında artışla 10.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 222, 857 adet işlem
-
15:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 77 artarak (% 1.61 ) 1, 690
-
15:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISATR, PKENT, KTSKR, YKSLN, POLTK, TAVHL, PCILT, PAGYO, KUYAS, QNBFL