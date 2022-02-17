***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.02.2022 15:18
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002370
BIST
16:202.043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,33
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
16:2013,6233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0264
|Açılış
|: 13,6230
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
16:2015,5124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0313
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5311
En Düşük
15,4100
16:20828,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 9,58
|Açılış
|: 828,07
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler16:20
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|18.765.675
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.779.553
|% 9,93
|
|BMSCH
|8,10
|65.605.753
|% 9,91
|
|ERSU
|6,40
|127.270.432
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.471.918
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.401.482
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,58
|5.327.789.233
|% -0,07
|
|KRDMD
|11,83
|1.680.314.526
|% -0,34
|
|EREGL
|28,52
|1.428.275.823
|% 1,21
|
|TUPRS
|195,70
|1.208.086.930
|% 0,05
|
|GARAN
|11,89
|853.403.792
|% 0,42
|
|THYAO
|29,58
|5.327.789.233
|% -0,07
|
|YKBNK
|4,04
|723.202.617
|% 0,75
|
|KRDMD
|11,83
|1.680.314.526
|% -0,34
|
|EKGYO
|2,33
|300.649.330
|% -1,27
|
|BUCIM
|1,86
|145.989.203
|% 8,77
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6151
|13,6233
|% 0,19
|
|Euro
|15,4974
|15,5124
|% 0,20
|
|Sterlin
|18,4998
|18,5926
|% 0,40
|
|Frank
|14,7428
|14,8316
|% 0,33
|
|Riyal
|3,6210
|3,6392
|% 0,25
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|20,21
|
|Altın Gr.
|828
|828
|9,63
|
|Cumhuriyet
|5.495
|5.578
|83,00
|
|Tam
|5.471
|5.608
|84,80
|
|Yarım
|2.644
|2.713
|41,02
|
|Çeyrek
|1.326
|1.356
|20,51
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,40
|0,05
|
|B. Petrol
|94,31
|94,31
|-0,50
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:35MRGYO
Yüzde 4.12 oranında artışla 1.01 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 978, 042 adet işlem
-
16:33SNGYO
Yüzde 4.01 oranında artışla 5.71 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 128, 955 adet işlem
-
16:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, EKGYO, PGSUS
-
16:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 3 artarak (% 0.18 ) 1, 841
-
16:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, DESPC, ISATR, ARMDA, BMSCH