***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.03.2022 14:06
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005725
BIST
17:151.971
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 24,35
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
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1.994
En Düşük
1.946
17:1513,9086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0640
|Açılış
|: 13,9100
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|Önceki Kapanış
|: 13,8200
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13,9441
En Düşük
13,7651
17:1515,5646
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0072
|Açılış
|: 15,5000
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|Önceki Kapanış
|: 15,4800
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15,6691
En Düşük
15,4520
17:15856,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 6,14
|Açılış
|: 856,72
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|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
863,37
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler17:13
|HUBVC
|9,13
|3.306.156
|% 10,00
|
|ISGYO
|6,05
|189.869.758
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.186.085
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|SANEL
|9,03
|5.004.062
|% 9,99
|
|KARYE
|17,28
|62.838.258
|% -9,95
|
|PKENT
|360,00
|13.907.078
|% -5,66
|
|KAPLM
|45,00
|676.008
|% -4,94
|
|BTCIM
|14,14
|14.600.373
|% -4,46
|
|YBTAS
|19.000,00
|116.500
|% -4,04
|
|THYAO
|25,32
|4.205.604.220
|% -1,17
|
|EREGL
|33,12
|3.044.163.883
|% 6,56
|
|GARAN
|11,66
|3.036.757.853
|% 5,23
|
|KRDMD
|12,15
|2.478.796.506
|% 3,58
|
|YKBNK
|3,67
|1.802.219.970
|% 2,51
|
|YKBNK
|3,67
|1.802.219.970
|% 2,51
|
|GARAN
|11,66
|3.036.757.853
|% 5,23
|
|KRDMD
|12,15
|2.478.796.506
|% 3,58
|
|AKBNK
|7,11
|1.340.634.277
|% 1,14
|
|HUNER
|2,90
|478.594.141
|% 2,11
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8919
|13,9009
|% 0,41
|
|Euro
|15,5091
|15,5551
|% -0,11
|
|Sterlin
|18,5718
|18,6649
|% 0,21
|
|Frank
|15,0778
|15,1687
|% 0,19
|
|Riyal
|3,6945
|3,7130
|% 0,32
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|7,47
|
|Altın Gr.
|855
|855
|4,78
|
|Cumhuriyet
|5.699
|5.786
|41,00
|
|Tam
|5.666
|5.810
|34,37
|
|Yarım
|2.739
|2.810
|16,63
|
|Çeyrek
|1.374
|1.405
|8,31
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,03
|0,12
|
|B. Petrol
|103
|103
|5,18
|