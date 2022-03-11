***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.03.2022 12:00
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009459
BIST
11:582.052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 9,67
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.054
En Düşük
2.043
11:5814,9711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1166
|Açılış
|: 14,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9829
En Düşük
14,8075
11:5816,4602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1159
|Açılış
|: 16,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,3012
11:58958,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 6,96
|Açılış
|: 958,99
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
959,95
En Düşük
947,63
BIST En Aktif Hisseler11:58
|GRSEL
|10,96
|15.164.870
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.615.708
|% 9,93
|
|MEPET
|2,27
|7.806.157
|% 8,10
|
|FORMT
|1,07
|56.134.989
|% 7,00
|
|ALKA
|23,58
|12.544.399
|% 6,60
|
|KRSTL
|6,12
|1.995.530
|% -10,00
|
|BRKO
|0,86
|32.674
|% -9,47
|
|ISSEN
|16,82
|10.971.951
|% -4,27
|
|SKTAS
|3,00
|7.889.684
|% -3,85
|
|KAPLM
|56,00
|95.984
|% -3,45
|
|KRDMD
|15,46
|1.803.939.935
|% 0,59
|
|THYAO
|26,30
|1.693.991.614
|% 2,18
|
|SISE
|13,62
|1.108.319.535
|% 3,50
|
|EREGL
|34,58
|642.004.802
|% -0,12
|
|KOZAL
|146,50
|548.855.945
|% 2,23
|
|ODAS
|1,54
|244.393.834
|% 1,99
|
|KRDMD
|15,46
|1.803.939.935
|% 0,59
|
|SISE
|13,62
|1.108.319.535
|% 3,50
|
|THYAO
|26,30
|1.693.991.614
|% 2,18
|
|EKGYO
|2,12
|128.062.558
|% 0,00
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9628
|14,9711
|% 0,78
|
|Euro
|16,4351
|16,4602
|% 0,71
|
|Sterlin
|19,4714
|19,5691
|% 0,66
|
|Frank
|15,9951
|16,0914
|% 0,77
|
|Riyal
|3,9765
|3,9965
|% 0,90
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.991
|-5,61
|
|Altın Gr.
|959
|959
|6,86
|
|Cumhuriyet
|6.371
|6.440
|-11,00
|
|Tam
|6.317
|6.476
|-14,16
|
|Yarım
|3.053
|3.133
|-6,84
|
|Çeyrek
|1.531
|1.566
|-3,43
|
|Gümüş.Ons
|25,79
|25,83
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,45
|12,47
|0,10
|
|B. Petrol
|113
|113
|3,33
|
Seans Raporu
11:58
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12:12XU030
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12:10ULUUN
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