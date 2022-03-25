***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.03.2022 14:16
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012982
BIST
14:222.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 13,04
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.191
En Düşük
2.180
14:2214,8386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0144
|Açılış
|: 14,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
14:2216,3678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0394
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
14:22930,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,09
|Açılış
|: 930,59
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
929,61
BIST En Aktif Hisseler14:18
|PKENT
|255,60
|115.879.815
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.612.251
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|258.254.124
|% 9,93
|
|SNKRN
|30,88
|499.780
|% 8,89
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|KARTN
|54,75
|33.837.765
|% -4,37
|
|ANHYT
|14,06
|17.541.317
|% -3,81
|
|ETILR
|8,01
|784.853
|% -3,49
|
|SELGD
|4,13
|1.934.014
|% -3,28
|
|KRDMD
|15,41
|1.025.583.520
|% 0,26
|
|THYAO
|28,22
|756.548.299
|% 0,36
|
|SMRTG
|16,54
|698.676.868
|% 7,40
|
|SASA
|59,10
|660.497.790
|% 0,94
|
|EREGL
|33,42
|556.692.672
|% -0,30
|
|DOHOL
|3,26
|289.858.021
|% 0,93
|
|KARSN
|4,58
|390.172.064
|% 1,78
|
|YKBNK
|3,95
|313.768.260
|% 0,51
|
|KRDMD
|15,41
|1.025.583.520
|% 0,26
|
|EKGYO
|2,28
|128.586.377
|% 0,88
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8310
|14,8337
|% 0,06
|
|Euro
|16,3522
|16,3659
|% 0,23
|
|Sterlin
|19,5027
|19,6005
|% 0,12
|
|Frank
|15,9534
|16,0495
|% 0,56
|
|Riyal
|3,9434
|3,9632
|% 0,15
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-6,71
|
|Altın Gr.
|930
|930
|-2,78
|
|Cumhuriyet
|6.178
|6.272
|-3,00
|
|Tam
|6.146
|6.300
|-7,95
|
|Yarım
|2.971
|3.047
|-3,85
|
|Çeyrek
|1.490
|1.524
|-1,92
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|0,03
|
|B. Petrol
|118
|118
|-1,39
|