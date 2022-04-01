***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.04.2022 15:58
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015051
BIST
15:572.248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 14,91
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
15:5714,6971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0255
|Açılış
|: 14,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
15:5716,2494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0006
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
15:57911,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,50
|Açılış
|: 911,23
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,09
BIST En Aktif Hisseler15:56
|ULUSE
|124,60
|4.166.126
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|130.297.034
|% 9,91
|
|ISFIN
|3,81
|418.978.682
|% 8,86
|
|ASUZU
|80,75
|170.948.959
|% 7,95
|
|KARSN
|5,88
|1.127.493.912
|% 6,91
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|346,00
|77.029.278
|% -7,68
|
|AKFGY
|3,12
|25.588.277
|% -6,02
|
|ITTFH
|1,37
|50.597.457
|% -5,52
|
|ETILR
|9,03
|4.610.364
|% -4,34
|
|GARAN
|12,48
|4.671.911.177
|% 2,30
|
|THYAO
|32,66
|2.611.460.346
|% 1,24
|
|PETKM
|9,36
|2.124.366.259
|% 3,65
|
|TUPRS
|226,80
|1.826.013.416
|% 5,78
|
|KRDMD
|15,42
|1.753.510.641
|% 0,78
|
|GARAN
|12,48
|4.671.911.177
|% 2,30
|
|PETKM
|9,36
|2.124.366.259
|% 3,65
|
|AKBNK
|7,32
|1.603.014.746
|% 0,83
|
|YKBNK
|4,11
|870.271.755
|% 0,74
|
|ODAS
|1,73
|358.312.720
|% 2,37
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6905
|14,6933
|% 0,15
|
|Euro
|16,2369
|16,2482
|% -0,01
|
|Sterlin
|19,2120
|19,3083
|% -0,05
|
|Frank
|15,8119
|15,9072
|% -0,13
|
|Riyal
|3,9051
|3,9246
|% 0,18
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-11,45
|
|Altın Gr.
|911
|911
|-2,46
|
|Cumhuriyet
|6.035
|6.126
|-33,00
|
|Tam
|6.002
|6.151
|-35,14
|
|Yarım
|2.901
|2.976
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.455
|1.488
|-8,49
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,54
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|-0,10
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,61
|
Seans Raporu
15:56
daha fazla
-
16:11TIRE
Yüzde 4.55 oranında artışla 11.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 535, 581 adet işlem
-
16:10ISFIN
Yüzde 9.14 oranında artışla 3.82 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 522, 454 adet işlem
-
16:09ISFIN
Yüzde 8.57 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 948, 090 adet işlem
-
16:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 73 artarak (% 0.80 ) 2, 497
-
16:08XU100
Endeks 2, 247 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 30, 487.00 milyon TL de