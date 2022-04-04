***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.04.2022 15:20
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015418
BIST
16:282.296
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 44,27
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.297
En Düşük
2.264
16:2814,6870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0035
|Açılış
|: 14,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
16:2816,1548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0631
|Açılış
|: 16,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1298
16:28912,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,28
|Açılış
|: 912,42
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,34
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler16:26
|ARMDA
|78,10
|6.732.520
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|162.001.606
|% 9,98
|
|AYGAZ
|30,26
|120.354.050
|% 9,96
|
|ULUSE
|137,00
|1.711.267
|% 9,95
|
|DAPGM
|22,56
|194.354.350
|% 9,94
|
|ATSYH
|18,65
|1.672.513
|% -5,81
|
|KARSN
|5,69
|1.604.077.845
|% -4,69
|
|EMNIS
|20,42
|62.163
|% -4,67
|
|PAPIL
|19,80
|20.736.663
|% -4,53
|
|MZHLD
|31,76
|1.484.703
|% -3,35
|
|GARAN
|12,58
|3.131.519.625
|% 1,04
|
|THYAO
|33,26
|2.464.350.712
|% 1,46
|
|SISE
|16,16
|2.283.136.221
|% 5,14
|
|ASELS
|25,32
|2.157.669.190
|% 2,18
|
|AKBNK
|7,60
|2.082.558.379
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,50
|1.411.094.270
|% 4,60
|
|AKBNK
|7,60
|2.082.558.379
|% 3,97
|
|KARSN
|5,69
|1.604.077.845
|% -4,69
|
|GARAN
|12,58
|3.131.519.625
|% 1,04
|
|YKBNK
|4,15
|977.576.437
|% 0,97
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6824
|14,6872
|% 0,03
|
|Euro
|16,1440
|16,1526
|% -0,40
|
|Sterlin
|19,1798
|19,2760
|% -0,09
|
|Frank
|15,8033
|15,8985
|% 0,00
|
|Riyal
|3,9021
|3,9217
|% -0,01
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|6,19
|
|Altın Gr.
|912
|913
|3,36
|
|Cumhuriyet
|6.045
|6.136
|23,00
|
|Tam
|6.022
|6.172
|27,38
|
|Yarım
|2.910
|2.985
|13,25
|
|Çeyrek
|1.460
|1.493
|6,62
|
|Gümüş.Ons
|24,52
|24,55
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,01
|
|B. Petrol
|108
|108
|3,22
|
Seans Raporu
16:26
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16:40ITTFH
Yüzde 8.03 oranında artışla 1.48 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 654, 369 adet işlem
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16:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 36 artarak (% 2.29 ) 2, 558
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16:39XU100
Endeks 2, 297 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 01 üstünde . İşlem hacmi 37, 879.00 milyon TL de
-
16:39ASUZU
Yüzde 7.94 oranında artışla 86.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 902, 159 adet işlem
-
16:38KRGYO
Yüzde 5.00 oranında artışla 5.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 078, 754 adet işlem