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***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

04.04.2022 15:20
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015418


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AYGAZ 30,26 120.354.050 % 9,96  
ULUSE 137,00 1.711.267 % 9,95  
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Altın Ons 1.931 1.932 6,19  
Altın Gr. 912 913 3,36  
Cumhuriyet 6.045 6.136 23,00  
Tam 6.022 6.172 27,38  
Yarım 2.910 2.985 13,25  
Çeyrek 1.460 1.493 6,62  
Gümüş.Ons 24,52 24,55 -0,10  
Gümüş Gr. 11,63 11,65 0,01  
B. Petrol 108 108 3,22  
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