***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.04.2022 15:02
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015842
BIST
16:202.338
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 26,13
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.313
16:2014,7285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0499
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7305
En Düşük
14,6627
16:2016,1630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0479
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
16:20915,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 2,97
|Açılış
|: 915,53
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
917,18
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler16:20
|ULUSE
|150,70
|14.788.074
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|3.676.778
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|36.728.048
|% 9,98
|
|ACSEL
|33,98
|50.283.806
|% 9,97
|
|OLMK
|9,30
|15.737.389
|% 9,93
|
|CEOEM
|12,00
|59.724.631
|% -9,02
|
|LIDER
|18,91
|710.875.534
|% -7,76
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|GMTAS
|2,99
|10.468.795
|% -5,08
|
|GRNYO
|2,39
|3.283.176
|% -4,40
|
|THYAO
|34,80
|4.129.719.520
|% 4,00
|
|ASELS
|26,12
|2.824.725.373
|% 3,08
|
|KRDMD
|15,86
|2.611.073.184
|% 0,06
|
|GARAN
|12,59
|2.497.619.370
|% -0,32
|
|SISE
|16,61
|2.261.207.267
|% 2,09
|
|ODAS
|1,90
|779.526.157
|% 6,74
|
|EKGYO
|2,55
|826.994.189
|% 1,59
|
|YKBNK
|4,24
|1.141.017.371
|% 0,71
|
|GARAN
|12,59
|2.497.619.370
|% -0,32
|
|AKBNK
|7,76
|1.528.006.675
|% 0,52
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7218
|14,7285
|% 0,34
|
|Euro
|16,1544
|16,1630
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,2893
|19,3860
|% 0,45
|
|Frank
|15,8504
|15,9458
|% 0,41
|
|Riyal
|3,9130
|3,9326
|% 0,27
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|1,49
|
|Altın Gr.
|916
|916
|3,73
|
|Cumhuriyet
|6.065
|6.157
|30,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|34,73
|
|Yarım
|2.920
|2.995
|16,80
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|8,40
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,76
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,13
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,31
|
Seans Raporu
16:20
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16:35XU100
Endeks 2, 337 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 11 üstünde . İşlem hacmi 39, 907.00 milyon TL de
-
16:35PRKAB
Yüzde 5.55 oranında artışla 40.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 185, 466 adet işlem
-
16:34AKSGY
Yüzde 5.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 327, 736 adet işlem
-
16:33KFEIN
Yüzde 4.15 oranında artışla 19.82 lira fiyatla işlem gören hissede 882, 059 adet işlem
-
16:32SKTAS
Yüzde 5.61 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 938, 928 adet işlem