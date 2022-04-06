***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.04.2022 14:28
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016444
BIST
14:522.325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,64
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
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2.348
En Düşük
2.323
14:5214,7419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0289
|Açılış
|: 14,7400
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|Önceki Kapanış
|: 14,7150
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14,7470
En Düşük
14,7016
14:5216,1082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0525
|Açılış
|: 16,0900
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|Önceki Kapanış
|: 16,1400
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16,1152
En Düşük
16,0198
14:52910,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,27
|Açılış
|: 910,68
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|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler14:50
|KONKA
|15,09
|140.853.858
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|56.727.151
|% 9,97
|
|PAGYO
|11,27
|3.573.137
|% 9,95
|
|ARMDA
|94,45
|12.360.563
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.528.681
|% 9,95
|
|BOBET
|4,75
|68.782.723
|% -6,86
|
|CEOEM
|11,20
|40.168.344
|% -5,72
|
|ISBTR
|52.000,00
|52.000
|% -5,45
|
|LIDER
|17,75
|178.761.150
|% -4,83
|
|NTHOL
|10,71
|50.338.689
|% -4,20
|
|THYAO
|34,80
|2.401.348.422
|% 0,87
|
|PETKM
|10,04
|1.813.192.918
|% 2,97
|
|ASELS
|25,78
|1.485.944.229
|% -0,92
|
|GARAN
|12,45
|1.190.078.711
|% -0,32
|
|TUPRS
|242,20
|1.109.676.226
|% 0,50
|
|ODAS
|2,01
|766.023.528
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,57
|637.943.448
|% -0,77
|
|PETKM
|10,04
|1.813.192.918
|% 2,97
|
|YKBNK
|4,18
|633.875.825
|% -0,71
|
|AKBNK
|7,69
|859.648.820
|% 0,13
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7336
|14,7397
|% 0,18
|
|Euro
|16,1058
|16,1122
|% 0,35
|
|Sterlin
|19,2138
|19,3102
|% 0,09
|
|Frank
|15,7322
|15,8269
|% -0,32
|
|Riyal
|3,9180
|3,9377
|% 0,08
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|-3,38
|
|Altın Gr.
|910
|911
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|6.040
|6.131
|-50,00
|
|Tam
|6.012
|6.162
|-51,53
|
|Yarım
|2.906
|2.981
|-24,92
|
|Çeyrek
|1.457
|1.490
|-12,46
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,19
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,86
|