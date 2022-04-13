***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.04.2022 16:45
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020091
BIST
17:512.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,67
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.435
17:5114,5972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0014
|Açılış
|: 14,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
17:5115,8783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0679
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8904
En Düşük
15,7820
17:51928,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 6,53
|Açılış
|: 928,65
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,92
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler17:48
|MMCAS
|3,52
|1.298.324
|% 10,00
|
|ULUSE
|160,70
|25.252.911
|% 9,99
|
|PKART
|17,76
|36.614.319
|% 9,97
|
|ZOREN
|2,22
|819.378.365
|% 9,90
|
|OYLUM
|2,56
|12.320.930
|% 9,87
|
|ASUZU
|81,00
|24.339.960
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|6.785.716
|% -9,97
|
|ISFIN
|4,10
|374.334.081
|% -9,89
|
|KONKA
|18,03
|277.425.064
|% -9,26
|
|KERVN
|0,60
|870.286
|% -9,09
|
|THYAO
|37,00
|3.952.151.855
|% -0,64
|
|GARAN
|13,68
|3.445.851.445
|% -0,36
|
|SISE
|17,35
|3.156.085.939
|% 0,46
|
|YKBNK
|5,05
|2.914.372.125
|% -0,23
|
|KRDMD
|16,10
|2.903.467.011
|% 0,19
|
|YKBNK
|5,05
|2.914.372.125
|% -0,23
|
|ODAS
|2,29
|1.062.904.953
|% 0,88
|
|EKGYO
|2,72
|1.097.304.006
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,22
|819.378.365
|% 9,90
|
|GARAN
|13,68
|3.445.851.445
|% -0,36
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5853
|14,5948
|% -0,03
|
|Euro
|15,8520
|15,8821
|% 0,45
|
|Sterlin
|18,9459
|19,0409
|% 0,23
|
|Frank
|15,5537
|15,6474
|% -0,11
|
|Riyal
|3,8798
|3,8992
|% 0,07
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.979
|11,69
|
|Altın Gr.
|928
|928
|5,94
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|7,13
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,45
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,75
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,08
|0,17
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,64
|
Seans Raporu
17:48
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17:59PCILT
Yüzde -3.26 oranında düşüşle 12.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 261 adet işlem
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17:58ECZYT
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 48.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 008, 261 adet işlem
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17:57PINSU
Yüzde -7.80 oranında düşüşle 3.78 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 167, 356 adet işlem
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17:56XU100
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17:56FORMT
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 1.53 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 091, 677 adet işlem