***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.04.2022 14:07
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024211
BIST
15:272.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 13,93
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.440
En Düşük
2.399
15:2714,8283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0297
|Açılış
|: 14,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8283
En Düşük
14,7775
15:2715,6710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0756
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6604
15:27906,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,57
|Açılış
|: 906,92
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
908,94
En Düşük
898,41
BIST En Aktif Hisseler15:27
|UFUK
|25,96
|1.449.632
|% 10,00
|
|ACSEL
|47,42
|54.759.026
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.891.201
|% 9,96
|
|BAKAB
|23,24
|26.000.466
|% 9,93
|
|OTTO
|37,26
|1.787.976
|% 9,91
|
|DAGHL
|27,92
|7.488.030
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,55
|39.089.453
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,30
|76.736.698
|% -9,56
|
|SAFKR
|7,27
|59.883.432
|% -7,15
|
|KLSYN
|2,10
|67.292.539
|% -6,25
|
|THYAO
|39,58
|3.214.774.967
|% 1,23
|
|KRDMD
|15,05
|2.056.473.191
|% 2,73
|
|EREGL
|33,70
|1.548.199.878
|% 1,87
|
|SISE
|17,59
|1.392.464.151
|% -0,11
|
|YKBNK
|4,93
|1.228.826.474
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,63
|771.539.463
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,93
|1.228.826.474
|% -0,20
|
|ODAS
|2,43
|456.193.503
|% 2,53
|
|KRDMD
|15,05
|2.056.473.191
|% 2,73
|
|TSKB
|1,83
|214.803.489
|% -4,19
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8232
|14,8283
|% 0,20
|
|Euro
|15,6634
|15,6710
|% -0,48
|
|Sterlin
|18,5701
|18,6633
|% 0,12
|
|Frank
|15,2694
|15,3614
|% -0,26
|
|Riyal
|3,9399
|3,9597
|% 0,19
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-1,19
|
|Altın Gr.
|906
|906
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|6.035
|6.126
|-10,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|-11,01
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|-5,33
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-2,66
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,65
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,28
|0,08
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,07
|
Seans Raporu
15:27
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-
15:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 35 artarak (% 0.64 ) 2, 722
-
15:41XU100
Endeks 2, 430 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 26, 923.00 milyon TL de
-
15:41ELITE
Yüzde 4.07 oranında artışla 18.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 483, 132 adet işlem
-
15:38OZRDN
Yüzde 4.26 oranında artışla 8.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 831, 082 adet işlem
-
15:36XU100
Endeks 2, 430 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 26, 522.00 milyon TL de