***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.04.2022 17:23
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024859
BIST
17:242.442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -9,90
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.429
17:2414,8085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 14,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
17:2415,5727
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0538
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5141
17:24897,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,38
|Açılış
|: 897,53
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
902,70
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler17:24
|BOSSA
|44,00
|23.795.325
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,21
|245.463.824
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.518.631
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|POLHO
|3,42
|115.040.528
|% 9,97
|
|BASGZ
|16,23
|599.830.881
|% -9,98
|
|KZBGY
|62,30
|21.107.428
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,86
|47.896.510
|% -8,28
|
|DAGI
|3,35
|35.100.259
|% -6,42
|
|THYAO
|40,76
|5.990.533.021
|% 0,64
|
|GARAN
|15,00
|2.097.747.963
|% 0,20
|
|AKBNK
|9,04
|1.517.660.384
|% -1,20
|
|EREGL
|33,54
|1.379.934.781
|% -2,33
|
|SISE
|17,81
|1.340.285.974
|% -0,06
|
|ALBRK
|1,26
|526.754.048
|% -3,08
|
|EKGYO
|2,70
|971.987.182
|% 2,66
|
|YKBNK
|4,93
|1.267.857.377
|% -0,40
|
|SKBNK
|1,21
|245.463.824
|% 10,00
|
|AKBNK
|9,04
|1.517.660.384
|% -1,20
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7886
|14,8085
|% 0,00
|
|Euro
|15,5571
|15,5727
|% -0,34
|
|Sterlin
|18,3325
|18,4244
|% -1,02
|
|Frank
|15,1372
|15,2284
|% -0,53
|
|Riyal
|3,9320
|3,9517
|% -0,10
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|1,38
|
|Altın Gr.
|896
|896
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|5.982
|6.072
|-22,00
|
|Tam
|5.954
|6.102
|-24,87
|
|Yarım
|2.878
|2.952
|-12,04
|
|Çeyrek
|1.443
|1.476
|-6,02
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,92
|10,93
|-0,17
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,07
|
Seans Raporu
17:24
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-
17:37XU100
Endeks 2, 442 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 4 altında . İşlem hacmi 32, 727.00 milyon TL de
-
17:35BMSCH
Yüzde -8.28 oranında düşüşle 7.86 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 986, 763 adet işlem
-
17:34BMSTL
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 18.54 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 377, 022 adet işlem
-
17:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, VESTL, PGSUS
-
17:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 7 kaybederek (% -0.80 ) 2, 192