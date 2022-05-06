***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.05.2022 15:09
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027239
BIST
16:102.462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -4,21
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.471
En Düşük
2.442
16:1014,9514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0904
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9557
En Düşük
14,8503
16:1015,8261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1140
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
16:10902,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 5,52
|Açılış
|: 902,22
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler16:09
|ALKA
|35,02
|60.969.669
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|16.224.047
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|93.427.522
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.522.629
|% 9,97
|
|OLMK
|9,64
|33.737.483
|% 9,92
|
|PETUN
|24,34
|57.982.684
|% -8,43
|
|SELVA
|18,25
|21.863.184
|% -7,27
|
|SUMAS
|70,10
|448.968
|% -6,53
|
|ODAS
|2,50
|428.697.846
|% -6,02
|
|ALCTL
|27,48
|34.147.414
|% -6,02
|
|SISE
|19,43
|4.388.570.592
|% 3,30
|
|THYAO
|42,34
|2.337.333.191
|% -0,80
|
|TUPRS
|253,60
|1.430.769.581
|% 3,38
|
|KOZAL
|185,20
|1.211.789.580
|% 4,22
|
|AKBNK
|8,76
|1.084.181.662
|% -0,23
|
|SISE
|19,43
|4.388.570.592
|% 3,30
|
|YKBNK
|4,86
|840.991.999
|% 0,41
|
|ODAS
|2,50
|428.697.846
|% -6,02
|
|EKGYO
|2,67
|356.117.460
|% -1,48
|
|AKBNK
|8,76
|1.084.181.662
|% -0,23
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9446
|14,9505
|% 0,60
|
|Euro
|15,8085
|15,8227
|% 0,70
|
|Sterlin
|18,3812
|18,4734
|% 0,43
|
|Frank
|15,0889
|15,1798
|% 0,45
|
|Riyal
|3,9723
|3,9923
|% 0,60
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|-0,75
|
|Altın Gr.
|902
|902
|5,47
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.153
|-1,00
|
|Tam
|6.033
|6.187
|10,10
|
|Yarım
|2.916
|2.993
|4,89
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|2,44
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|0,00
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,31
|
Seans Raporu
16:09
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16:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, KOZAA, TUPRS
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16:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 53 kaybederek (% -0.25 ) 2, 207
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16:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DYOBY, TIRE, OLMK, ALKA, UFUK, IMASM, DENGE
-
16:23
LIDFA, DOBUR, TIRE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:23
KENT, ALCTL, EKIZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında