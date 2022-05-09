***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.05.2022 16:00
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027770
BIST
17:582.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 7,93
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
17:5815,1100
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1650
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,1293
En Düşük
14,9241
17:5815,9292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1550
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9508
En Düşük
15,7132
17:58903,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,01
|Açılış
|: 903,19
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,64
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler17:58
|MEPET
|3,74
|8.644.493
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.900,00
|1.159.702
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,08
|110.377.145
|% 9,99
|
|BOSSA
|52,50
|17.070.730
|% 9,97
|
|SMRTG
|22,52
|316.028.996
|% 9,96
|
|DEVA
|36,08
|157.174.743
|% -8,98
|
|TDGYO
|7,18
|4.607.585
|% -7,35
|
|SANEL
|5,24
|3.953.595
|% -6,09
|
|PAMEL
|105,20
|7.566.893
|% -6,07
|
|AYES
|21,26
|383.639
|% -5,26
|
|THYAO
|42,38
|3.379.721.947
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,31
|3.114.302.383
|% 5,36
|
|SISE
|19,31
|2.758.748.233
|% -0,41
|
|EREGL
|33,48
|2.072.947.523
|% 1,64
|
|TUPRS
|245,90
|2.066.235.865
|% -3,64
|
|EKGYO
|2,68
|856.913.445
|% -0,37
|
|YKBNK
|4,86
|1.244.084.775
|% 0,41
|
|KRDMD
|16,31
|3.114.302.383
|% 5,36
|
|AKBNK
|8,67
|1.409.492.739
|% -0,57
|
|KARSN
|5,48
|779.421.901
|% 0,74
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0958
|15,1100
|% 1,10
|
|Euro
|15,9067
|15,9292
|% 0,98
|
|Sterlin
|18,5127
|18,6055
|% 0,71
|
|Frank
|15,0876
|15,1785
|% 0,24
|
|Riyal
|4,0121
|4,0323
|% 1,03
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-22,59
|
|Altın Gr.
|903
|903
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,84
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|-0,15
|
|B. Petrol
|108
|108
|-4,86
|
Seans Raporu
17:58
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17:59XU100
Endeks 2, 467 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 36, 258.00 milyon TL de
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17:57ELITE
Yüzde 4.31 oranında artışla 22.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 249, 119 adet işlem
-
17:56GEDZA
Yüzde 7.66 oranında artışla 27.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 862, 965 adet işlem
-
17:55CEMAS
Yüzde 4.84 oranında artışla 1.30 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 188, 266 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, HALKB, ARCLK