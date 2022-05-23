***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.05.2022 11:27
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031679
BIST
11:212.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 16,78
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.385
11:2115,9540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0812
|Açılış
|: 15,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,8601
11:2116,9583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1572
|Açılış
|: 16,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
16,9759
En Düşük
16,8034
11:21953,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 10,91
|Açılış
|: 953,47
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
953,67
En Düşük
943,34
BIST En Aktif Hisseler11:21
|IMASM
|51,55
|6.969.050
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|16.416.955
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|12.130.006
|% 9,87
|
|DAGHL
|26,00
|804.908
|% 9,80
|
|KAPLM
|71,40
|9.985.626
|% 8,18
|
|SNKRN
|25,44
|265.644
|% -9,98
|
|MRGYO
|1,23
|12.832.363
|% -7,52
|
|POLTK
|650,30
|13.929.758
|% -7,50
|
|ERSU
|3,98
|7.047.529
|% -7,23
|
|SELVA
|10,36
|5.307.460
|% -7,09
|
|THYAO
|42,78
|883.840.516
|% -0,19
|
|KARSN
|5,92
|651.253.840
|% 5,15
|
|GARAN
|16,37
|611.075.223
|% 0,74
|
|ASELS
|23,46
|589.705.623
|% 2,99
|
|SISE
|19,36
|458.011.251
|% -0,31
|
|SKBNK
|1,28
|251.500.629
|% 6,67
|
|KARSN
|5,92
|651.253.840
|% 5,15
|
|YKBNK
|4,37
|352.074.225
|% 0,92
|
|TSKB
|1,97
|104.494.561
|% 2,07
|
|AKBNK
|8,12
|325.413.824
|% 1,00
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9484
|15,9540
|% 0,51
|
|Euro
|16,9391
|16,9583
|% 0,94
|
|Sterlin
|19,9778
|20,0780
|% 1,06
|
|Frank
|16,3763
|16,4749
|% 0,97
|
|Riyal
|4,2398
|4,2611
|% 0,50
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|15,54
|
|Altın Gr.
|952
|953
|10,00
|
|Cumhuriyet
|6.289
|6.384
|53,00
|
|Tam
|6.256
|6.412
|10,48
|
|Yarım
|3.024
|3.102
|5,07
|
|Çeyrek
|1.517
|1.551
|2,53
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,15
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|0,18
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,20
|