***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.05.2022 14:42
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032925
BIST
16:102.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -5,18
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.441
16:1016,2782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0706
|Açılış
|: 16,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,4053
En Düşük
16,2732
16:1017,4509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1087
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,4273
16:10976,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,41
|Açılış
|: 976,00
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
981,79
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler16:08
|RODRG
|17,60
|3.734.999
|% 10,00
|
|HATEK
|21,34
|42.482.952
|% 10,00
|
|AKSA
|54,35
|301.463.755
|% 9,98
|
|ULUUN
|13,79
|190.930.693
|% 7,07
|
|KARSN
|6,85
|2.340.496.896
|% 7,03
|
|LIDFA
|8,20
|7.693.181
|% -9,99
|
|AKFGY
|2,74
|377.244.530
|% -9,87
|
|IHAAS
|23,50
|836.867
|% -8,42
|
|PRKAB
|33,20
|58.862.931
|% -6,43
|
|NUGYO
|4,72
|124.301.273
|% -5,60
|
|THYAO
|44,82
|3.757.764.570
|% 0,81
|
|KARSN
|6,85
|2.340.496.896
|% 7,03
|
|EREGL
|32,92
|1.631.516.517
|% 1,54
|
|KRDMD
|14,63
|1.457.545.347
|% -0,14
|
|SISE
|20,60
|1.334.016.091
|% -1,44
|
|KARSN
|6,85
|2.340.496.896
|% 7,03
|
|AKFGY
|2,74
|377.244.530
|% -9,87
|
|DOHOL
|3,77
|505.567.093
|% 0,27
|
|YKBNK
|4,49
|585.940.400
|% -1,32
|
|HALKB
|5,65
|704.575.409
|% 2,17
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,2592
|16,3241
|% -0,15
|
|Euro
|17,4225
|17,4922
|% -0,38
|
|Sterlin
|20,5874
|20,6906
|% 0,20
|
|Frank
|17,0075
|17,1100
|% 0,18
|
|Riyal
|4,3471
|4,3689
|% 0,06
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|9,31
|
|Altın Gr.
|977
|977
|4,50
|
|Cumhuriyet
|6.494
|6.592
|33,00
|
|Tam
|6.462
|6.625
|31,31
|
|Yarım
|3.123
|3.205
|15,14
|
|Çeyrek
|1.567
|1.602
|7,57
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,35
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,16
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,43
|
Seans Raporu
16:08
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