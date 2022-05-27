***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.05.2022 16:10
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032956
BIST
16:122.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -9,38
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.441
16:1216,2856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0632
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,4053
En Düşük
16,2635
16:1217,4601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0995
|Açılış
|: 17,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,4192
16:12976,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,77
|Açılış
|: 975,88
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
981,79
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler16:12
|HATEK
|21,34
|42.603.353
|% 10,00
|
|RODRG
|17,60
|3.734.999
|% 10,00
|
|AKSA
|54,35
|302.458.469
|% 9,98
|
|ULUUN
|13,75
|192.455.679
|% 6,75
|
|KARSN
|6,83
|2.385.862.190
|% 6,72
|
|LIDFA
|8,20
|7.693.181
|% -9,99
|
|AKFGY
|2,74
|378.232.246
|% -9,87
|
|IHAAS
|23,50
|836.867
|% -8,42
|
|PRKAB
|33,30
|61.814.373
|% -6,14
|
|NUGYO
|4,72
|124.931.468
|% -5,60
|
|THYAO
|44,74
|3.780.790.479
|% 0,63
|
|KARSN
|6,83
|2.385.862.190
|% 6,72
|
|EREGL
|32,84
|1.651.203.981
|% 1,30
|
|KRDMD
|14,60
|1.473.554.725
|% -0,34
|
|SISE
|20,46
|1.392.989.908
|% -2,11
|
|KARSN
|6,83
|2.385.862.190
|% 6,72
|
|DOHOL
|3,77
|514.386.823
|% 0,27
|
|YKBNK
|4,47
|608.073.694
|% -1,76
|
|AKFGY
|2,74
|378.232.246
|% -9,87
|
|HALKB
|5,64
|715.160.395
|% 1,99
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,2754
|16,2856
|% -0,39
|
|Euro
|17,4382
|17,4601
|% -0,57
|
|Sterlin
|20,5659
|20,6690
|% 0,09
|
|Frank
|16,9877
|17,0900
|% 0,06
|
|Riyal
|4,3393
|4,3611
|% -0,12
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|9,31
|
|Altın Gr.
|977
|977
|4,50
|
|Cumhuriyet
|6.494
|6.592
|33,00
|
|Tam
|6.462
|6.625
|31,31
|
|Yarım
|3.123
|3.205
|15,14
|
|Çeyrek
|1.567
|1.602
|7,57
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,35
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,16
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,43
|
Seans Raporu
16:12
daha fazla
-
16:27PRKAB
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 33.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 800, 758 adet işlem
-
16:26BOBET
Yüzde -3.47 oranında düşüşle 5.28 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 153, 814 adet işlem
-
16:25PRKAB
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 33.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 777, 607 adet işlem
-
16:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, TCELL, ARCLK
-
16:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 01 kaybederek (% -0.23 ) 2, 198