***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.06.2022 11:36
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035666
BIST
11:552.658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 9,84
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.646
11:5517,1423
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 0,3881
|Açılış
|: 17,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1524
En Düşük
16,7519
11:5518,3631
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 0,3898
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,3785
En Düşük
17,8912
11:551.018,72
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 20,89
|Açılış
|: 1.018,72
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.018,98
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler11:55
|EMKEL
|2,61
|25.217.941
|% 9,66
|
|FONET
|11,95
|31.882.484
|% 8,05
|
|SEGYO
|1,30
|274.240.383
|% 7,44
|
|AKSA
|64,10
|208.696.964
|% 6,74
|
|FADE
|6,85
|38.674.918
|% 6,37
|
|DAGHL
|29,98
|600.889
|% -8,09
|
|BRMEN
|1,76
|54.101
|% -6,88
|
|RYGYO
|4,61
|49.646.788
|% -6,87
|
|RALYH
|11,98
|35.168.406
|% -6,77
|
|TETMT
|247,00
|12.284.704
|% -6,05
|
|THYAO
|49,58
|2.487.656.393
|% 2,31
|
|SISE
|23,24
|1.354.771.224
|% 0,69
|
|KRDMD
|15,46
|989.539.718
|% 2,25
|
|EREGL
|35,24
|920.521.269
|% 1,56
|
|SASA
|44,44
|830.256.935
|% 2,21
|
|SEGYO
|1,30
|274.240.383
|% 7,44
|
|EKGYO
|2,86
|365.288.230
|% 0,70
|
|DOHOL
|4,21
|442.591.109
|% -0,94
|
|ODAS
|3,07
|287.218.444
|% 2,33
|
|YKBNK
|4,84
|398.083.024
|% -0,82
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1317
|17,1423
|% 2,32
|
|Euro
|18,3191
|18,3631
|% 2,17
|
|Sterlin
|21,3971
|21,5044
|% 1,75
|
|Frank
|17,4537
|17,5589
|% 1,74
|
|Riyal
|4,5550
|4,5779
|% 2,29
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-4,46
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|19,11
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,02
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,12
|0,13
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,62
|
Seans Raporu
11:55
daha fazla
-
12:10AKSA
Yüzde 6.33 oranında artışla 63.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 464, 515 adet işlem
-
12:09SEGYO
Yüzde 7.44 oranında artışla 1.30 lira fiyatla işlem gören hissede 214, 475, 139 adet işlem
-
12:07FONET
Yüzde 8.05 oranında artışla 11.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 729, 639 adet işlem
-
12:06XU100
Endeks 2, 660 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 18, 817.00 milyon TL de
-
12:06MAGEN
Yüzde 4.72 oranında artışla 12.87 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 106, 723 adet işlem