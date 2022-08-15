***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.08.2022 15:07
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelme
17:562.855
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -9,00
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.845
17:5617,9651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0330
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9704
En Düşük
17,8981
17:5618,3028
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0981
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,2938
17:561.027,06
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -12,32
|Açılış
|: 1.027,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler17:56
|CMBTN
|240,30
|5.896.241
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|684.579
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|268.220.282
|% 9,97
|
|ARASE
|105,50
|112.598.625
|% 9,95
|
|MANAS
|26,08
|74.048.855
|% 9,95
|
|BARMA
|43,12
|547.422.292
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|81.226.394
|% -9,96
|
|INTEM
|81,00
|5.616.630
|% -7,48
|
|ASUZU
|280,00
|156.635.243
|% -7,44
|
|VKFYO
|5,93
|21.638.020
|% -6,76
|
|THYAO
|63,35
|4.954.441.215
|% 1,52
|
|AKBNK
|10,22
|1.810.770.369
|% 2,20
|
|GSRAY
|6,74
|1.692.086.239
|% 2,43
|
|ODAS
|4,44
|1.665.823.987
|% 9,90
|
|GARAN
|18,44
|1.509.092.954
|% 3,89
|
|ODAS
|4,44
|1.665.823.987
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,53
|1.268.671.053
|% -0,28
|
|YKBNK
|5,48
|1.485.513.946
|% 0,74
|
|GSRAY
|6,74
|1.692.086.239
|% 2,43
|
|DOHOL
|4,40
|1.026.576.505
|% -4,97
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9619
|17,9651
|% 0,18
|
|Euro
|18,2955
|18,3028
|% -0,53
|
|Sterlin
|21,6359
|21,7444
|% -0,27
|
|Frank
|18,9494
|19,0636
|% -0,12
|
|Riyal
|4,7691
|4,7931
|% 0,17
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-23,53
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-13,06
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.888
|6.948
|-44,00
|
|Yarım
|3.356
|3.397
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.698
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,21
|20,23
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,37
|
|B. Petrol
|94,14
|94,14
|-4,01
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 55 kaybederek (% -0.67 ) 3, 066
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, YKBNK
-
17:59XU100
Endeks 2, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 36, 933.00 milyon TL de
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem