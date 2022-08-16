***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.08.2022 14:28
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055764
BIST
14:362.883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 25,56
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.862
14:3617,9708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0127
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
14:3618,2013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0526
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1866
14:361.026,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,29
|Açılış
|: 1.026,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.024,61
BIST En Aktif Hisseler14:34
|CMBTN
|264,30
|34.839.353
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|16.128.092
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.949.198
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|4.057.109
|% 9,93
|
|BRKO
|1,95
|1.152.081
|% 9,55
|
|AGHOL
|73,85
|346.419.924
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|172.865.010
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|44.453.310
|% -9,94
|
|ATEKS
|45,34
|19.320.663
|% -5,89
|
|YBTAS
|30.000,00
|451.000
|% -5,36
|
|THYAO
|64,60
|3.512.598.494
|% 1,57
|
|TUPRS
|300,00
|3.066.748.369
|% 4,35
|
|KARSN
|7,62
|1.079.931.180
|% 6,42
|
|YKBNK
|5,53
|1.014.352.482
|% 0,91
|
|GARAN
|18,85
|989.975.039
|% 3,01
|
|YKBNK
|5,53
|1.014.352.482
|% 0,91
|
|TSKB
|3,72
|620.109.147
|% 5,98
|
|KARSN
|7,62
|1.079.931.180
|% 6,42
|
|ZOREN
|2,75
|389.622.492
|% 4,17
|
|EKGYO
|3,57
|465.831.206
|% 1,42
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9615
|17,9707
|% 0,07
|
|Euro
|18,1962
|18,2047
|% -0,27
|
|Sterlin
|21,5282
|21,6361
|% -0,28
|
|Frank
|18,8255
|18,9389
|% -0,42
|
|Riyal
|4,7702
|4,7941
|% 0,02
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-3,23
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|6.859
|6.962
|-2,00
|
|Tam
|6.896
|6.946
|-10,00
|
|Yarım
|3.360
|3.396
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.697
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,11
|20,13
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,62
|-0,10
|
|B. Petrol
|95,16
|95,16
|0,06
|
Seans Raporu
14:34
daha fazla
-
14:47DOAS
Yüzde 4.47 oranında artışla 92.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 489, 974 adet işlem
-
14:46SUMAS
Yüzde 5.41 oranında artışla 76.90 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 375 adet işlem
-
14:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 04 artarak (% 1.04 ) 3, 099
-
14:45XU100
Endeks 2, 881 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 27, 930.00 milyon TL de
-
14:45TSGYO
Yüzde 5.43 oranında artışla 5.44 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 389, 650 adet işlem