***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.10.2022 15:39
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073287
BIST
15:493.907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 6,21
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.934
En Düşük
3.888
15:4918,6029
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0039
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,5591
15:4918,1712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0369
|Açılış
|: 18,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
18,0540
15:49969,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,38
|Açılış
|: 969,90
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,31
BIST En Aktif Hisseler15:47
|SMRTG
|75,90
|536.542.923
|% 10,00
|
|AGESA
|31,90
|65.387.472
|% 10,00
|
|KTSKR
|44,90
|113.363.653
|% 10,00
|
|ERCB
|63,80
|241.547.993
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|41.687.598
|% 10,00
|
|SNKRN
|17,40
|1.530.913
|% -5,23
|
|ETILR
|8,89
|78.220.057
|% -4,20
|
|NTGAZ
|29,10
|83.655.693
|% -3,83
|
|HEKTS
|28,92
|793.600.212
|% -3,66
|
|OZGYO
|3,64
|80.194.205
|% -3,45
|
|THYAO
|97,75
|4.165.219.698
|% -1,31
|
|SISE
|31,66
|2.252.709.281
|% 0,96
|
|EKGYO
|4,70
|2.150.743.845
|% 4,44
|
|TUPRS
|372,20
|2.077.544.156
|% 1,09
|
|SASA
|88,40
|1.723.875.729
|% 3,70
|
|EKGYO
|4,70
|2.150.743.845
|% 4,44
|
|TSKB
|2,86
|684.637.853
|% 2,14
|
|SKBNK
|1,97
|355.555.166
|% 3,14
|
|YKBNK
|9,57
|1.717.385.829
|% -1,24
|
|ISGYO
|7,29
|1.069.782.918
|% 9,95
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5958
|18,6020
|% -0,03
|
|Euro
|18,1788
|18,1932
|% -0,08
|
|Sterlin
|20,5552
|20,6583
|% -1,32
|
|Frank
|18,2874
|18,3975
|% -0,92
|
|Riyal
|4,9348
|4,9595
|% 0,08
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.633
|1.633
|5,12
|
|Altın Gr.
|971
|971
|-2,22
|
|Cumhuriyet
|6.544
|6.643
|-81,00
|
|Tam
|6.593
|6.694
|-15,00
|
|Yarım
|3.212
|3.272
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.635
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,62
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|11,01
|-0,17
|
|B. Petrol
|92,67
|92,67
|0,29
|
Seans Raporu
15:47
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16:02OBASE
Yüzde 4.09 oranında artışla 22.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 749, 476 adet işlem
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16:01TURGG
Yüzde 7.57 oranında artışla 230.10 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 062 adet işlem
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16:00ENSRI
Yüzde 4.22 oranında artışla 24.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 587, 622 adet işlem
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15:59XU100
Endeks 3, 919 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 48, 709.00 milyon TL de
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15:58PRKAB
Yüzde 6.95 oranında artışla 32.94 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 197, 597 adet işlem