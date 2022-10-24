***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.10.2022 12:06
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073537
BIST
12:133.965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 30,78
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.940
12:1318,6107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0294
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
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18,6336
En Düşük
18,5049
12:1318,2917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0388
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
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18,4256
En Düşük
18,2651
12:13986,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -3,77
|Açılış
|: 986,70
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|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
983,80
BIST En Aktif Hisseler12:13
|TURGG
|249,70
|20.185.375
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|364.647.860
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|70.871
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|370.933
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|1.140.262
|% 10,00
|
|CONSE
|8,19
|515.332.421
|% -10,00
|
|BTCIM
|42,76
|27.840.632
|% -9,98
|
|KMPUR
|81,85
|60.255.600
|% -6,99
|
|TRCAS
|22,22
|119.826.237
|% -6,32
|
|YAPRK
|48,26
|33.449.733
|% -6,29
|
|THYAO
|98,85
|3.237.702.470
|% 0,92
|
|EREGL
|30,86
|2.384.688.051
|% 4,47
|
|KRDMD
|12,67
|1.828.980.727
|% 2,84
|
|TOASO
|106,00
|1.306.406.420
|% 9,00
|
|SASA
|96,95
|1.285.235.092
|% 4,08
|
|EKGYO
|4,68
|1.177.706.035
|% 0,86
|
|KRDMD
|12,67
|1.828.980.727
|% 2,84
|
|ODAS
|7,61
|913.964.427
|% -4,04
|
|SKBNK
|1,97
|216.977.292
|% 0,51
|
|TSKB
|2,87
|301.745.007
|% -1,03
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6042
|18,6107
|% 0,16
|
|Euro
|18,2770
|18,2917
|% -0,21
|
|Sterlin
|20,9907
|21,0960
|% 0,24
|
|Frank
|18,5084
|18,6199
|% -0,23
|
|Riyal
|4,9354
|4,9601
|% 0,13
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-10,64
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-4,02
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-56,00
|
|Tam
|6.659
|6.765
|56,00
|
|Yarım
|3.245
|3.305
|25,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.653
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,08
|19,11
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|-0,16
|
|B. Petrol
|89,75
|89,75
|-1,59
|
Seans Raporu
12:13
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12:27ISSEN
Yüzde 4.18 oranında artışla 48.30 lira fiyatla işlem gören hissede 531, 158 adet işlem
-
12:26MZHLD
Yüzde 6.15 oranında artışla 139.90 lira fiyatla işlem gören hissede 346, 373 adet işlem
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12:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 69 artarak (% 0.88 ) 3, 508
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12:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AGESA, KERVN, SODSN, BMSTL, FENER, KLMSN, SUMAS
-
12:25
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CONSE, BTCIM