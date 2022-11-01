***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.11.2022 16:21
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075911
BIST
17:444.037
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 57,67
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
17:4418,6206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0141
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
17:4418,3701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0335
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3629
17:44985,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 8,27
|Açılış
|: 985,14
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler17:44
|AKCNS
|48,40
|60.859.268
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.782.401
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|75.309.884
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|269.367.905
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|2.755.396
|% 9,97
|
|YKSLN
|10,71
|115.479.461
|% -9,85
|
|LIDER
|48,12
|150.870.303
|% -9,21
|
|KRTEK
|25,16
|100.388.552
|% -8,04
|
|VERTU
|32,96
|162.844.363
|% -7,93
|
|PNSUT
|46,94
|86.090.149
|% -7,78
|
|THYAO
|102,20
|5.853.996.010
|% 0,89
|
|SASA
|128,80
|4.006.878.092
|% 7,15
|
|ASELS
|33,36
|3.520.895.214
|% 3,54
|
|SISE
|33,14
|3.294.687.662
|% -0,24
|
|AKBNK
|14,64
|2.870.659.532
|% 0,14
|
|EKGYO
|4,49
|2.636.687.988
|% 1,81
|
|YKBNK
|9,34
|2.545.184.302
|% 1,41
|
|ISCTR
|9,15
|2.338.062.601
|% -1,82
|
|AKBNK
|14,64
|2.870.659.532
|% 0,14
|
|TSKB
|2,99
|582.307.073
|% -0,66
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6168
|18,6206
|% 0,08
|
|Euro
|18,3630
|18,3701
|% -0,18
|
|Sterlin
|21,3188
|21,4257
|% 0,28
|
|Frank
|18,5716
|18,6835
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9394
|4,9642
|% 0,10
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|13,81
|
|Altın Gr.
|986
|986
|9,45
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.632
|6.691
|40,00
|
|Yarım
|3.232
|3.269
|20,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.633
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,70
|19,73
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,34
|
|B. Petrol
|94,65
|94,65
|1,84
|
Seans Raporu
17:44
daha fazla
-
17:59MPARK
Yüzde 5.30 oranında artışla 68.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 227, 062 adet işlem
-
17:58ISKPL
Yüzde 9.05 oranında artışla 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 510, 733 adet işlem
-
17:57GLRYH
Yüzde 5.17 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 404, 522 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 57 artarak (% 1.65 ) 4, 402
-
17:56XU100
Endeks 4, 046 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 74, 422.00 milyon TL de