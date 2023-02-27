***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.02.2023 14:27
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117077
BIST
16:085.135
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 76,42
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.153
En Düşük
4.980
16:0818,8886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0134
|Açılış
|: 19,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9680
En Düşük
18,7920
16:0819,9380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0290
|Açılış
|: 20,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1700
|
20,0642
En Düşük
19,8029
16:081.100,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,12
|Açılış
|: 1.100,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099,08
|
1.106,32
En Düşük
1.094,28
BIST En Aktif Hisseler16:06
|BFREN
|5.237,10
|100.931.862
|% 10,00
|
|AKSA
|94,10
|986.470.120
|% 9,99
|
|PCILT
|28,44
|38.724.536
|% 9,98
|
|AFYON
|12,35
|707.741.800
|% 9,97
|
|SOKE
|14,45
|212.701.621
|% 9,97
|
|BALAT
|18,72
|456.015
|% -6,40
|
|ISKUR
|700.000,00
|1.430.000
|% -6,29
|
|METUR
|5,43
|9.439.386
|% -5,57
|
|MMCAS
|4,48
|75.380
|% -5,08
|
|YONGA
|29,00
|213.687
|% -4,98
|
|THYAO
|140,90
|5.634.465.268
|% 4,37
|
|EKGYO
|8,85
|4.707.203.347
|% 2,19
|
|KRDMD
|21,86
|3.294.448.881
|% -2,76
|
|ASTOR
|39,14
|3.027.653.171
|% 7,53
|
|EREGL
|43,56
|2.924.803.802
|% -1,54
|
|EKGYO
|8,85
|4.707.203.347
|% 2,19
|
|YKBNK
|9,32
|1.412.397.090
|% 2,42
|
|KRDMD
|21,86
|3.294.448.881
|% -2,76
|
|AKBNK
|16,67
|2.394.003.919
|% 4,45
|
|BUCIM
|7,77
|833.753.478
|% -2,26
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8771
|18,8811
|% 0,03
|
|Euro
|19,9286
|19,9356
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,5606
|22,6737
|% 0,38
|
|Frank
|19,9948
|20,1152
|% 0,07
|
|Riyal
|5,0187
|5,0439
|% -0,01
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|0,50
|
|Altın Gr.
|1.099
|1.100
|0,57
|
|Cumhuriyet
|7.452
|7.565
|-14,00
|
|Tam
|7.489
|7.541
|-83,00
|
|Yarım
|3.659
|3.690
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.845
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|20,68
|20,72
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,56
|12,57
|-0,04
|
|B. Petrol
|82,53
|82,53
|-0,29
|
Seans Raporu
16:06
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-
16:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 26 artarak (% 1.41 ) 5, 641
-
16:21
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, TRKCM
-
16:21XU100
Endeks 5, 130 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 4 üstünde . İşlem hacmi 61, 986.00 milyon TL de
-
16:20FLAP
Yüzde 9.10 oranında artışla 11.15 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 002, 336 adet işlem
-
16:19TUKAS
Yüzde 4.58 oranında artışla 18.94 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 768, 162 adet işlem