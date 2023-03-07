***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.03.2023 13:36
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120973
BIST
14:155.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 20,24
|Açılış
|: 5.439
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.498
En Düşük
5.401
14:1518,9200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0247
|Açılış
|: 19,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,9533
En Düşük
18,8123
14:1520,1813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0088
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3097
En Düşük
20,0406
14:151.121,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,33
|Açılış
|: 1.121,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
|
1.126,08
En Düşük
1.117,10
BIST En Aktif Hisseler14:13
|BLCYT
|14,85
|34.848.708
|% 10,00
|
|MNDRS
|8,81
|15.485.205
|% 9,99
|
|GRSEL
|15,63
|9.187.611
|% 9,99
|
|EMKEL
|10,46
|63.454.986
|% 9,99
|
|MARKA
|6,06
|16.144.407
|% 9,98
|
|NATEN
|155,20
|173.627.973
|% -8,11
|
|ULUSE
|224,90
|556.721.213
|% -7,18
|
|RYSAS
|26,16
|19.090.505
|% -6,97
|
|UFUK
|63,60
|5.917.861
|% -5,00
|
|NIBAS
|18,55
|69.701.850
|% -4,68
|
|EREGL
|44,50
|4.233.151.474
|% 0,23
|
|ASTOR
|48,40
|3.895.984.672
|% 9,21
|
|ISCTR
|13,24
|3.645.673.261
|% 2,16
|
|YKBNK
|10,84
|3.434.530.538
|% 0,93
|
|THYAO
|142,10
|3.401.458.219
|% -0,21
|
|YKBNK
|10,84
|3.434.530.538
|% 0,93
|
|ISCTR
|13,24
|3.645.673.261
|% 2,16
|
|SKBNK
|2,64
|460.913.611
|% 3,13
|
|AKBNK
|18,92
|3.309.051.783
|% 0,91
|
|EKGYO
|8,29
|1.100.274.832
|% -0,72
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9130
|18,9176
|% 0,12
|
|Euro
|20,1726
|20,1840
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,6501
|22,7637
|% 0,03
|
|Frank
|20,1972
|20,3188
|% 0,00
|
|Riyal
|5,0244
|5,0496
|% 0,09
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-3,59
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|7.569
|7.684
|-31,00
|
|Tam
|7.608
|7.658
|-21,00
|
|Yarım
|3.717
|3.747
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.874
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,99
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,75
|12,76
|-0,01
|
|B. Petrol
|85,98
|85,98
|-0,20
|