***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.09.2023 12:32
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193055
BIST
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14:568.342
En Düşük
|Değişim
|: 0,05%
|| 3,88
|Açılış
|: 8.371
|
|Önceki Kapanış
|: 8.338
|
8.317
En Yüksek
8.398
14:5626,8497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0481
|Açılış
|: 26,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8400
|
26,9448
En Düşük
26,7761
14:5628,7500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0365
|Açılış
|: 28,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
29,0259
En Düşük
28,6673
14:561.660,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,33
|Açılış
|: 1.660,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.654,82
|
1.665,23
En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler14:56
|KLRHO
|27,72
|133.000.001
|% 10,00
|
|TMSN
|111,10
|464.797.694
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,40
|385.423
|% 10,00
|
|ISBTR
|123.792,00
|4.208.928
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,25
|37.740.167
|% 9,99
|
|TATEN
|68,85
|162.746.942
|% -10,00
|
|ENERY
|185,90
|337.573.207
|% -9,98
|
|OFSYM
|91,55
|27.375.373
|% -9,98
|
|EKIZ
|36,82
|972.271
|% -9,98
|
|YONGA
|49,02
|4.516.315
|% -9,97
|
|THYAO
|245,70
|4.613.728.924
|% 0,45
|
|ASELS
|43,02
|3.557.971.842
|% 2,43
|
|EREGL
|47,78
|3.051.544.872
|% -1,08
|
|ISCTR
|24,52
|2.837.193.212
|% -0,16
|
|KCHOL
|146,60
|2.659.463.463
|% 1,81
|
|ZOREN
|4,99
|1.797.979.156
|% 2,67
|
|SKBNK
|5,40
|1.254.361.239
|% 7,57
|
|EKGYO
|9,60
|1.946.577.805
|% 0,00
|
|GSDHO
|4,95
|953.713.032
|% 4,87
|
|YKBNK
|17,28
|2.585.353.618
|% 0,23
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8442
|26,8497
|% 0,18
|
|Euro
|28,7434
|28,7500
|% 0,13
|
|Sterlin
|33,4031
|33,5706
|% 0,20
|
|Frank
|29,9912
|30,1719
|% 0,26
|
|Riyal
|7,1372
|7,1730
|% 0,15
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|4,02
|
|Altın Gr.
|1.660
|1.660
|5,40
|
|Cumhuriyet
|11.285
|11.456
|48,00
|
|Tam
|11.072
|11.177
|68,00
|
|Yarım
|5.553
|5.610
|34,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.805
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,02
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,84
|19,86
|0,05
|
|B. Petrol
|90,59
|90,59
|0,67
|
Seans Raporu
14:56
daha fazla
-
15:11TUKAS
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 11.75 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 932, 208 adet işlem
-
15:10MAGEN
Yüzde 4.90 oranında artışla 60.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 596, 231 adet işlem
-
15:09AVTUR
Yüzde 5.53 oranında artışla 8.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 926, 005 adet işlem
-
15:08MEPET
Yüzde -3.65 oranında düşüşle 8.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 653, 639 adet işlem
-
15:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 56 kaybederek (% -0.14 ) 7, 295