***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.12.2023 15:03
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226952
BIST
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15:597.700
En Düşük
|Değişim
|: -1,16%
|| -90,14
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.790
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7.643
En Yüksek
7.786
15:5929,0967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0399
|Açılış
|: 29,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0650
|
29,0967
En Düşük
28,9845
15:5931,9138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1581
|Açılış
|: 31,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
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31,9572
En Düşük
31,7021
15:591.898,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,26
|Açılış
|: 1.898,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.893,64
|
1.899,11
En Düşük
1.888,63
BIST En Aktif Hisseler15:59
|SELGD
|19,58
|2.019.576
|% 10,00
|
|ULUUN
|28,70
|179.058.413
|% 9,96
|
|QNBFB
|258,00
|4.458.498
|% 9,93
|
|BAYRK
|9,98
|22.014.537
|% 9,91
|
|KBORU
|52,95
|242.761.413
|% 9,90
|
|IEYHO
|3,87
|163.858.545
|% -10,00
|
|FORMT
|2,70
|216.322.678
|% -10,00
|
|SAMAT
|45,00
|24.142.995
|% -10,00
|
|SONME
|61,75
|1.426.088
|% -9,99
|
|PRZMA
|37,18
|12.269.915
|% -9,98
|
|THYAO
|245,70
|5.290.440.698
|% 0,00
|
|EREGL
|42,56
|4.546.930.357
|% 1,82
|
|YKBNK
|20,38
|3.326.375.063
|% -4,32
|
|ISCTR
|23,92
|3.300.256.299
|% -3,00
|
|AKBNK
|38,28
|2.729.973.785
|% -2,84
|
|BEGYO
|2,96
|1.315.984.729
|% -7,79
|
|YKBNK
|20,38
|3.326.375.063
|% -4,32
|
|ISCTR
|23,92
|3.300.256.299
|% -3,00
|
|EKGYO
|7,12
|829.570.069
|% -2,60
|
|EREGL
|42,56
|4.546.930.357
|% 1,82
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0890
|29,0967
|% 0,14
|
|Euro
|31,8958
|31,9138
|% 0,50
|
|Sterlin
|36,9308
|37,1161
|% 0,80
|
|Frank
|33,5501
|33,7522
|% 0,57
|
|Riyal
|7,7326
|7,7714
|% 0,13
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,94
|23,98
|% 0,66
|
|Platin
|945,97
|947,63
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.175,95
|1.180,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,80
|77,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,82
|2.030,17
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:59
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